Audi: Produktion steht seit Tagen still - Kurzarbeit verlängert

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus besteht seit dem 23. März teilweise Kurzarbeit bei Audi. Mehr als 6.000 Mitarbeiter allein in Neckarsulm sind betroffen.

Am 17. März kündigte Audi den Produktionsstopp wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus an. Mehrere Standorte, unter anderem Neckarsulm, Ingolstadt, Belgien, Ungarn und Mexico sind betroffen.

Kurz darauf meldete Audi Kurzarbeit in den Bereichen Produktion und Logistik an. Vorerst sollte die Produktion in den Werken für zwei Wochen gestoppt werden. Wie echo24.de* berichtet, verlängert Audi die Kurzarbeit. Allein im Werk in Neckarsulm betrifft es über 6.000 Mitarbeiter. Und es könnten sogar bald mehr werden.

