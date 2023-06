Wegen Elektroautos: Fahrer können Autoradio nicht mehr nutzen

Autoradios haben einen schweren Stand, das Smartphone macht ihnen das Leben schwer. Doch das Aus droht ihnen wegen einer ganz anderen Entwicklung.

München – Das Radio ist für viele Autofahrer immer noch eine wichtige Quelle, um Musik oder Nachrichten zu hören. Doch insgesamt ist das Autoradio auf dem Rückzug, auch weil das Smartphone immer häufiger an dessen Stelle tritt.

Aus für das MW-Autoradio: Elektrischer Fahrzeugantrieb arbeitet auf gleicher Wellenlänge

Doch daran liegt es nicht, dass MW-Radios, die Mittelwellenrundfunk übertragen, immer seltener in Autos zu finden sind. Grund ist vor allem die immer weitere Verbreitung von Elektroautos. Denn deren elektrischer Antriebsstrang scheint MW-Radioübertragungen zu stören.

Ins Gedächtnis der Öffentlichkeit brachte die Sache US-Senator Edward Markey, der im Dezember vergangenen Jahres von Autoherstellern wissen wollte, warum sie keinen MW-Radios mehr in ihre Fahrzeuge einbauen. Anfang März veröffentlichte der Senator die Antwortschreiben. Von Tesla heißt es, „elektrische Fahrzeugantriebe erzeugen elektromagnetische Wellen, die mit der Frequenz von MW-Radiosignalen, die auf einer ähnlichen Wellenlänge arbeiten wie der elektrische Antrieb, interferieren.“

BMW: Münchener Autohersteller verbaut schon seit 2014 keine MW-Radios mehr

BMW schreibt, dass man seit der Einführung des i3 auf den Einbau von MW-Radios in den Hybrid- und vollelektrischen Modellen verzichtet. Begründet wird dies ebenfalls mit den elektromagnetische Interferenzen, die zu einer schlechten Empfangsqualität des analogen MW-Radios führten. Zudem ermöglichten technologische Innovationen Verbrauchern viele zusätzliche Optionen für den Empfang von Informationen. Laut dem Magazin Popular Mechanics werden auch von Mazda und Volvo keine MW-Radios mehr verbaut.

Aus für das MW-Autoradio: In Deutschland kaum ein Problem, in den USA schon

Die Mittelwelle dient überwiegend der terrestrischen Ausstrahlung von Hörfunkprogrammen über das Sendegebiet von UKW-Sendern hinaus. In Deutschland, wie auch in anderen Ländern in Europa hat der Mittelwellenrundfunk seit Jahren stark an Bedeutung verloren, sodass in diesen Regionen der Wegfall des MW-Radios keine große Rolle spielt.

In den USA ist das MW-Radio allerdings noch ein wichtiges Medium. Denn dort werden Notfallnachrichten über Mittelwelle übertragen, wie auch Senator Markey anmerkt. MW-Radios seien ein wichtiger Teil der Notfall-Alarm-Infrastruktur, die „Wahrheit ist, dass das MW-Radio unersetzlich ist.“ Er werde weiterhin daran arbeiten, dass Autohersteller auch in Zukunft in ihren Fahrzeugen Zugang zu MW-Sendern bieten.