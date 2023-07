Diese 15 Ausbildungsberufe sind besonders gut bezahlt

Von: Patricia Huber

Immer mehr Branchen erhöhen die Ausbildungsvergütung, um Nachwuchs anzulocken. Wo Azubis am meisten Geld bekommen und welche Branche am schlechtesten bezahlt.

Düsseldorf – In immer mehr Branchen mangelt es massiv an Fachkräften. Nicht nur in der Pflege fehlt es an ausgebildeten Arbeiterinnen und Arbeitern, auch in der Industrie und im Handwerk benötigt man dringend Nachwuchs. Dieser enorme Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass etliche Tarifvertragsparteien die Ausbildungsvergütung teils sogar sehr stark erhöht haben. Das zeigt eine Auswertung von 20 ausgewählten Tarifbranchen durch das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Ausbildung: Bäcker-Lehrlinge erhalten über 26 Prozent mehr

„In einigen Tarifbranchen sind die tarifvertraglichen Ausbildungsvergütungen in jüngster Zeit überdurchschnittlich stark angehoben worden“, sagt der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. „Die Tarifvertragsparteien reagieren hier auf sinkende Ausbildungszahlen und einen zunehmenden Fachkräftemangel, dem ohne eine deutliche Verbesserung der Vergütungsniveaus nicht entgegnet werden kann.“

Den stärksten Anstieg gab es im Backhandwerk. Dort gibt es ab dem 1. August 2023 im ersten Ausbildungsjahr 26,5 Prozent mehr. Bisher gab es in diesem Bereich 680 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Ab August sind es dann ganze 860 Euro monatlich. Auch im bayerischen Gastgewerbe, in der westdeutschen Floristik und in der Süßwarenindustrie Nordrhein-Westfalen gab es Erhöhungen um 20 Prozent und mehr.

Im Bäckerhandwerk steigt die Ausbildungsvergütung in diesem Jahr besonders stark an. © IMAGO/RAINER UNKEL

Ausbildungsberufe: Hier verdient man am meisten

Doch in welcher Ausbildung verdient man nun am meisten? Die folgende Tabelle aus 20 ausgewählten Tarifbereichen gibt Aufschluss darüber:

Landwirtschaft, Friseurhandwerk, Floristik: Wo Azubis am wenigsten Geld bekommen

Es gibt aber auch Ausbildungen, die von diesen Gehältern weit entfernt sind. In diesen drei Tarifbranchen verdienen Azubis am wenigsten:

Landwirtschaft im Bezirk Nordrhein: 790 Euro pro Monat

790 Euro pro Monat Friseurhandwerk NRW: 610 Euro pro Monat

610 Euro pro Monat Ostdeutsche Floristik: 585 Euro pro Monat

Aber: Die beiden letzteren Tarifvergütungen liegen unter der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung von 620 Euro und sind dadurch unwirksam.

„Trotz eines erheblichen Aufholprozesses ist das Niveau der Ausbildungsvergütung in einigen Tarifbranchen nach wie vor sehr niedrig“, macht Schulten deutlich. „Hinzu kommen die Branchen ohne Tarifvertrag, in denen Auszubildende lediglich Anspruch auf die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung haben. Um die Attraktivität bestimmter Ausbildungsberufe zu erhöhen, ist deshalb eine Stärkung der Tarifbindung dringend geboten.“ (ph)