Ein Porsche vom Praktikanten: Das Design sorgt für Begeisterung

Das Design des Porsche Vision 916 löst im Netz Begeisterung aus. Was viele nicht wissen: Der Entwurf für das Auto stammt aus der Feder eines Praktikanten.

Stuttgart – In der Regel werden die neuesten Entwürfe für Autos in der KFZ-Industrie von hochbezahlten Karosserie-Designern umgesetzt. Bei Porsche ließ man stattdessen aber mal den Nachwuchs ran. Statt langweilige Hiwi-Arbeiten zu verrichten, wurde einem Praktikanten beim Stuttgarter Autobauer die Aufgabe zuteil, eine Neuinterpretation des legendären 916er-Porsche zu entwerfen.

Porsche-Design: Praktikant entwirft Hommage an ein Auto der 1970er Jahre

Der Porsche 916 wurde im Jahr 1971 nur elfmal gebaut und nie in Serie produziert, berichtet das Auto-Magazin „auto-motor-und-sport.de“. Das Auto war damals eine Weiterentwicklung des Porsche 914/6, jedoch mit stärkerer Motorisierung und mehr Leistung (190 PS). Der Prototyp des Porsche 916 zählt damit heute zu den seltensten Straßensportwagen überhaupt.

+ Diente als Vorlage für die Studie des Porsche Vision 916: der ursprüngliche Porsche 916 aus den 1970er Jahren © ©Porsche AG/Pressebild

Der ursprüngliche Porsche 916 erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 233 Stundenkilometern und beschleunigte in etwa sieben Sekunden von Null auf 100. Angeblich sollen die wenigen Exemplare des Autos an die Familien Porsche und Piëch gegangen sein. Der neue Entwurf des Porsche Vision 196 ist als eine Art Hommage an den 50 Jahre alten Sportwagen zu verstehen.

Praktikant entwirft Porsche: Design des Autos wird zum Hit auf Instagram

Das Ergebnis des Praktikanten kann sich absolut sehen lassen. Auf Instagram hat Porsche das Design des Porsche Vision 916 nun veröffentlicht. Die Porsche-Fans zeigen sich begeistert von dem Entwurf.

Der Praktikant entwickelte mit dem Design für den Porsche Vision 196 ein Modell, das zwar sportlich und modern daherkommt, jedoch unverkennbar von dem ursprünglichen Auto aus den 1970er Jahren inspiriert wurde. Die aerodynamische Studie zeigt den Porsche mit rein elektrischem Antrieb über vier Radnabenmotoren*, markanten Radkästen und einer spitz zulaufenden Schnauze. Auch das ebenfalls spitz zulaufende Heck erinnert in seiner Form an den Porsche aus den 70ern.

Porsche Vision 196: Modernes Design mit Hommage an das Auto der 1970er

Neben dem umlaufenden Fensterband fällt auf, dass bei dem Auto sowohl Türgriffe und Rückspiegel fehlen. Auch Kameras sind auf der Studie des Porsche nicht zu erkennen. Ursprünglich stammt das Design des Porsche Vision 196 aus dem Jahr 2016. Allerdings wurde es kürzlich zum ersten Mal von Porsche veröffentlicht.

Der Beitrag auf Instagram, der die Studie des Praktikanten zeigt, hat inzwischen mehr als 9.000 Likes. Die Follower von Porsche Newsroom brachten ihre Begeisterung über das Design, das im Rahmen des Projektes „Porsche Unseen“ veröffentlicht wurde, in vielen positiven Kommentaren zum Ausdruck. „Bombastisch“ oder „tolle Vision“ hieß es unter anderem. Einige Fans gingen sogar einen Schritt weiter und forderten Porsche dazu auf, das Auto tatsächlich zu produzieren.

+ Das Design des Porsche Vision 916 löst im Netz Wellen der Begeisterung aus. © Porsche AG/Pressebild

Porsche gibt via Instagram keine Auskunft über den Praktikanten, der das Auto entworfen hat

Laut Porsche existiert das Auto auch nicht bloß virtuell. Angeblich wurde mit dem Design des Porsche Vision 916 sogar ein Ton-Modell im Original-Maßstab angefertigt. Dennoch: Die im Rahmen des Projektes „Porsche Unseen“ veröffentlichten Designs sind reine Studien, die nicht in Serie gegangen sind, wie eine Sprecherin der Porsche AG auf Anfrage von bw24.de bestätigte.*

Modell Porsche 916 Baujahr 1971 Motor 2,4 Liter Sechszylinder Leistung 190 PS (140 KW)

Über den Schöpfer des Designs selbst ist allerdings nichts bekannt. Auch Porsche gab in dem Beitrag auf Instagram keine Auskunft über den Praktikanten, der den Entwurf des Autos geschafften hat. Eins ist allerdings sicher: Das Praktikum in Stuttgart und sein Entwurf des Porsche Vision 196 dürfte ihm die eine oder andere Tür geöffnet haben. (Yannick Wenig) *fnp.de und bw24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Redaktions-Netzwerks.

