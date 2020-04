Automobilindustrie in der Krise - dramatische Folgen für Daimler und Co.

Umsatzrückgänge bei Daimler, Porsche und Co. Die Gründe für die Krise in der Automobilindustrie sind vielfältig.

Deutschland gilt als Autoland und das nicht nur weil das Auto 1886 von Carl Benz in Baden-Württemberg erfunden worden ist. Bis heute kommen viele erfolgreiche Autohersteller aus der Region, die für Meilensteine in der Entwicklung des Autos verantwortlich sind.

2020 sollte wieder so ein Meilenstein in der deutschen Automobilgeschichte werden, denn es galt als das Jahr des Elektroautos. Doch es kam anderes, statt den erfolgreichen Durchbruch des alternativen Antriebs zu feiern und den Dieslskandal im Rückspiegel zulassen, steht die Autoindustrie in Baden-Württemberg vor ganz anderen Problemen. Wie echo24.de* berichtet brechen Daimler, Porsche und Co. die Umsätze weg. Doch was hat die Corona-Krise damit zutun oder ist das Problem letztlich doch hausgemacht, weil man zulange am Verbrenner festgehalten hat? Denn "Vorsprung durch Technik haben heute andere!

*echo24.deist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetwerks