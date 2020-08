Das ist der beliebteste Arbeitgeber bei Schülern in Baden-Württemberg

Welcher Arbeitgeber ist für Schüler am attraktivsten? Eine Umfrage unter 3.000 Schülern liefert Ergebnisse – und die überraschen, denn Daimler wird überholt.

Geld, nette Kollegen, Perspektiven, sinnvolle Tätigkeit, Work-Life-Balance – was ist den jungen Menschen heutzutage bei der Wahl des Arbeitgebers am wichtigsten? Jährlich findet eine bundesweite Umfrage unter Schülern statt, die zeigen soll, welche Arbeitgeber für sie am attraktivsten sind. Durchgeführt wird das „Schülerbarometer“ vom Marktforschungsinstitut Trendence.

2020 haben über 22.000 Schüler der Klassen 8 bis 13 dabei Unternehmen beurteilt. Nach Angaben des Innenministeriums waren davon 3.000 aus Baden-Württemberg. Landete Daimler in Baden-Württemberg im Jahr 2019 noch auf Platz 1 beim Arbeitgeber-Ranking, wurde der Stuttgarter Automobilhersteller laut echo24.de* jetzt auf den zweiten Platz verdrängt und ein anderer Arbeitgeber ergatterte die Top-Bewertung. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks