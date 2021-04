Real-Ausverkauf: Beraterfirma leitet gigantische Rabattschlacht, um noch Geld zu machen

Die Supermarktkette Real wird aufgeteilt, in Baden-Württemberg übernimmt Edeka etliche Filialen. Vorher sollen die Warenbestände noch zu Geld gemacht werden - dank einer Beraterfirma.

Offenburg - In Deutschland werden die Filialen der Supermarktkette Real unter den großen Konkurrenten am Markt aufgeteilt. In Baden-Württemberg hat sich Edeka zahlreiche ehemalige Real-Filialen gesichert. Doch nur weil die Läden den Besitzer wechseln, geht der Warenbestand nicht einfach an den neuen Eigentümer über. Stattdessen sollen noch vorhandene Waren möglichst vollständig verkauft werden. Wie BW24* berichtet, hilft eine Beraterfirma Real mit gigantischen Rabatten, um noch Geld zu verdienen.

Der Verkauf von Real-Filialen wirkt sich auch auf die Wirtschaft im Kreis Böblingen aus. Auch dort übernimmt Edeka Märkte der Handelskette.