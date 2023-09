Heizungsgesetz „ökologisch unnötig“: Bauverbandschef geht mit Habeck ins Gericht

Von: Patricia Huber

Die Baubranche kämpft mit hohen Kosten und politischen Hürden. Der Präsident des Verbands Baugewerblicher Unternehmer Hessen fordert grundlegende Änderungen.

Kassel – Die Baubranche in Deutschland befindet sich mitten in einer Krise. Die gestiegenen Zinsen, die hohen Rohstoffpreise und die immer stärker ansteigenden Lohnkosten machen etlichen Bauunternehmen das Leben schwer. Mit einer degressiven Abschreibung (AfA) soll nun der Immobilien- und Baubranche geholfen werden. Doch für wirkliche Begeisterung sorgt dieser Beschluss des Bundeskabinetts in den Reihen der Betroffenen nicht.

Was ist die degressive Abschreibung (AfA)? Die degressive Abschreibung ist eine Methode, um den Wert von Vermögenswerten in der Buchhaltung über die Zeit zu verringern. Dabei wird in den ersten Jahren mehr abgeschrieben als in späteren Jahren. Dies ermöglicht Unternehmen, höhere Abschreibungskosten anzusetzen und in den Anfangsjahren Steuervorteile zu erzielen, da die steuerliche Belastung reduziert wird. Mit der Zeit wird die Abschreibung jedoch geringer, da sie auf den verbleibenden Wert angewendet wird. Dies hilft, den Wertverlust des Vermögenswerts in der Buchhaltung besser abzubilden.

Bauunternehmer-Präsident: „Müssen das Übel an der Wurzel packen“

„Die Situation ist ja paradox: Wir wissen allesamt, dass wir Wohnraum dringend benötigen und die Unterbringung von Menschen in Turnhallen nicht die Lösung sein kann. Aber wenn wir den Wohnungsbau wirklich zukunftsfest machen wollen, müssen wir das Übel an der Wurzel packen“, machte Thomas Reimann, Präsident des Verbands Baugewerblicher Unternehmer Hessen kürzlich bei einer Branchenveranstaltung deutlich.

„Das, was die Ampel bei ihrer Klausur in Meseberg beschlossen hat, ist reichlich wenig gewesen und bringt den Unternehmen nicht wirklich viel“, kritisierte Reimann. Doch nicht nur an den Beschlüssen in Meseberg lässt er kein gutes Haar. Auch für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat er klare Worte: „Was ich heute von einem Bundeswirtschaftsminister hören musste, entsetzt mich. Er fordert ein raus aus der ‚Comfort Zone der Selbstzufriedenheit‘. Was glauben Sie, lieber Herr Habeck haben die 151 Unternehmer der Bauwirtschaft getan, die in Hessen in diesem Jahr Insolvenz angemeldet haben?“ Diese Unternehmen seien sicher nicht mehr in der besagten „Comfort Zone“ gefangen.

Heizungsgesetz in der Kritik: „Ökologisch unnötig“

In seiner Rede ging Reimann auch auf das geplante Gebäudeenergiegesetz – auch Heizungsgesetz genannt – ein. Es würde bei Hausbesitzern für Verwirrung sorgen, wenn die Regierung mit ihren Heizungsempfehlungen so sprunghaft sei. Von der Förderung der Gasheizung, zur Verdammung ebendieser bis zur Lobpreisung der Wärmepumpe, welche schließlich in vielen unsanierten Gebäuden gar nicht genutzt werden könne. „Für was soll der geplagte Hausbesitzer sich nun entscheiden?“, fragt sich der VdA-Präsident in seiner Rede.

Reimann macht deutlich: „Wir brauchen dieses Gesetz nicht. Das Heizungsgesetz bleibt insgesamt ökologisch unnötig.“ Klimaschutz wäre durch den 2027 startenden EU-Emissionshandel deutlich leichter zu erreichen. „Der Deutsche Bundestag sollte das Gebäudeenergiegesetz ablehnen. Es muss aufhören, für mit dieser Verunsicherung, das Vertrauen muss zurückkehren.“