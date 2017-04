Unfassbar, auf welchem Weg Burger King jetzt Bestellungen annimmt

Madrid - Burger King will besonders clever sein. Um einen Burger zu bestellen, bietet die Fast-Food-Kette jetzt einen ganz neuen Weg an. Allerdings brauchen die Kunden etwas Technik.

Wünsche von Künden zu erfüllen, steht ganz oben auf dem Zettel von Burger King. So hat die Fast-Food-Kette schon vor zwei Jahren hierzulande einen Lieferservice gestartet.

Jetzt hat Burger King neues Potenzial entdeckt, um seine Umsätze zu steigern: In Spanien können Kunden ihre Bestellung per Playstation abschicken - ohne dafür ihr Online-Spiel zu unterbrechen.

Hungrige Zocker müssen sich dafür allerdings auf einer Webseite mit dem treffenden Namen „Burgerclan“ anmelden und eine Playstation am Start haben.

Ballern, Rasen und Burger bestellen

Besonderer Clou: Neun bekannte Promi-Gamer arbeiten dann in einer zentral gelegenen Fast-Food-Filiale in Madrid die Bestellungen ab. Um noch mehr Werbung mit der Aktion zu erzielen, können Fans live das Bestellungs-Spiel bei Burger-King verfolgen.

Auf der Webseite ist Gran Via 69, Madrid 28 als Adresse angegeben. Die ganze Aktion läuft demnach vom 28. April bis zum 21. Mai, allerdings nur an bestimmten Wochentagen wie Zeiten. Ob diese Aktion in Deutschland geplant ist, ist unbekannt.

Burger King machte Anfang des Jahres negative Schlagzeilen. Ein Kunde in München fotografierte Mäuse in einer Fast-Food-Filiale, wie Merkur.de berichtete.

ml