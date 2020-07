Radler im Test - das ist die perfekte Erfrischung für das heiße Wochenende

Bier im Test: Passend zu den angekündigten Hitzerekorden hat Öko-Test da beliebte Biermischgetränk Radler unter die Lupe genommen.

Kassel - Es steht das bisher wohl wärmste Wochenende des Jahres vor der Tür. In manchen Regionen soll es bis zu 36 Grad heiß werden. Da Bier bei der Hitze vielen zu schnell in den Kopf steigt, greift im Sommer der ein oder andere lieber zum Radler. Das erfrischende Mischgetränk gibt es erst seit 1993 fertig gemischt in Flaschen zu kaufen. Passend zum Rekord Wochenende veröffentlichte Öko-Test einen Test der beliebten Biererfrischung.

Bier: Test von Öko-Test untersuchte Radler - So testeten die Experten

Gleich 50 verschiedene Radler nahm Öko-Test in seinem Bier-Test unter die Lupe. Davon sind laut Öko-Test allerdings nur 18 Produkte zu empfehlen. Diese schnitten im Test mit „gut“ ab, der Rest erreichte zum Großteil die Bewertung „befriedigend“, einige erreichten allerdings nur ein „ausreichend“.

Am häufigsten war der Zuckergehalt für eine schlechtere Bewertung verantwortlich. Denn liegt er über fünf Gramm pro 100 Milliliter, war nur noch eine Höchstbewertung von „befriedigend“ im Test möglich. Der Grund dafür, dass keines der Radler besser als „gut“ bewertet wurde, liegt hauptsächlich an dem hohen Zuckergehalt. Das Bier wurde auch im Labor einem Test von Öko-Test unterzogen. Darauf wurde getestet:

Schwermetalle

Keime

Glyphosat

Der Nachweis von Glyphosat führte im Test bei manchem Bier zur Abwertung, ebenso wie der Nachweis von Süßungsmitteln.

Öko-Test kritisiert bei manchen Radlern im Test, dass sie als vermeintliche „Naturradler“ beworben werden, aber trotzdem Zusatzstoffe enthalten. Auch fehlende Angaben zu den Nährwerten fielen bei dem ein oder anderen Bier auf. Lediglich bei fünf der getesteten Radler konnte Glyphosat nachgewiesen werden. Zum Vergleich: Bei einem Test von Bier aus dem Vorjahr, musste Öko-Test feststellen das in jedem dritten Pils Reste des Giftes zu finden waren.

Diese Biere sind diesmal betroffen:

Perlenbacher Radler - Gesamtnote: ausreichend

ausreichend Tyskie Radler - Gesamtnote: ausreichend

ausreichend Berliner Radler naturtrüb - Gesamtnote: ausreichend

ausreichend Wernesgrüner Radler - Gesamtnote: befriedigend

befriedigend Feldschlößchen naturtrübes Radler - Gesamtnote: befriedigend

Bier: Auch der Geschmack durfte im Test von Öko-Test nicht fehlen

Um den Geschmack von dem Bier auf Herz uns Nieren zu untersuchen, hat Öko-Test extra ausgebildete Sensorikexperten zum Test hinzugezogen. Keines der getestetem Radler fiel in dem Test durch schlechten Geschmack, wie beispielsweise eine muffige Note auf.

Öko-Test gibt in ihrem Test auch Kauf-Tipps für die Symbiose aus Bier und Limonade. Das sind ihre Tipps:

Tipps für den Kauf von Radler: Radler aus der Mehrwegflasche kaufen und das am besten aus der näheren Umgebung: Das fördert die Vielfalt der Braukultur und schützt zudem die Umwelt Lieber „Bio“ statt „Natur“: Wenn auf einem Radler mit der Floskel „Natur“ beworben wird, zeiht dies keine rechtliche Einbettung mit sich. Wenn mit „Bio" geworben wird, regelt dieser Begriff beispielsweise das der Anbau aller Zutaten ohne Pestizide erfolgen muss.

Bier: Das sind die Sieger im Test von Öko-Test

Im Test von Öko-Test schnitten 18 der 50 Radler mit „gut“ ab. Da die Auswahl hier sehr groß ist, hilft die Geschmacksanalyse dabei das richtige Bier für den heißen Sommer zu finden. Diese finden sie im folgenden:

Radler-Bier: Geschmack: Allgäuer Büble Radler naturtrüb Leichte Malznote, deutliche Zitursnote, der Abgang ist spritzig-säuerlich Bitburger Radler Vollmundig, leichter Limettengeschmack und ángenehm bitter Flensburger Radler Ausklang erfrischend herb, ausgewogene Zitronen- Biernote Früh Radler Klare Zitronennote, dezente Säuerlichkeit, Leicht Hopfenbitter im Abgang, zuvor unaufdringlich Süß Fürstenberg Natur Radler, naturtrüb Fruchtiger und reiner Zitronengeschmack, dezent bitter, leicht säuerlich ausklingend Gösser Natur Radler, natürlich trüb Betonte Süße und schlanker Körper, deutlicher und frischer Geschmack nach Orange, Zitrone und Mandarine Grevensteiner Natur-Radler, naturtrüb Im Hintergrund etwas Maracuja, vordergründig feine Aromen von Zitrone und Orange, sehr schlanker Körper Hacker Pschorr Münchner Radler Im Abgang leicht bitter, dezente Säure und leichte Süße, malz- und zitrusaromatisch Hasseröder Natur Radler Ausgewogenes Säure-Süße-Verhältnis mit feinem Zitronengeschmack Hochdorfer Radler Abgang leicht hopfenherb, reiner und intensiver Geschmack nach Zitrus, Süße ist ausbalanciert Karlsberger Natur Radler Säure-Süße-Verhältnis ausgewogen, leichtes Malzaroma, erfrischende Säure, Geschmack nach beeren Zitrone Krombacher Radler Deutlich nach Zitrone, eher leicht nach Orange, leichte Süße, dezentes und angenehmes Hopfenbitter Licher Radler Angenehmer Zitrusgeschmack, ausgewogen mit leicht betonter Süße, im Abgang leicht Hopfenbitter Oettinger Radler Malzbetont und vollmundig, dezente Zitronennote Veltins Radler Ausgewogenes Säure-Süße-Verhältnis, deutlich und rein nach Zitrone, im Ausklang angenehm bitter Warsteiner Radler, 100% natürlich Ausgewogenes Säure-Süße-Verhältnis, dezente Zitronennote, im Abgang leicht hopfenbitter BIO-Radler: Geschmack: Neumarkter Lammsbräu, Radler, Naturland, Bioland Ausgewogenes Säure-Süße-Verhältnis, deutlicher Zitronen- und Limettengeschmack, leicht bitter, Abgang erfrischend Vogelsberger Naturburschen Radler naturtrüb Verhältnis zwischen Süße und Säure sehr ausbalanciert, deutliche Zitronennote

