Bitcoin auf 50.000 Dollar: Kursverdopplung seit Weihnachten – Das steckt dahinter

München – Die Kryptowährung Bitcoin hat am Dienstag zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Marke von 50.000 Dollar geknackt. Die älteste und wichtigste Cyber-Währung notierte gegen Mittag um bis zu fünf Prozent höher bei 50.602,31 Dollar. Erst Mitte Dezember hatte der Bitcoin sein aus dem Jahr 2017 stammendes Hoch von 20.000 Dollar übersprungen. Kurz darauf fielen auch die Hürden bei 30.000 und 40.000 Dollar.

Bitcoin: Tesla-Einstieg sorgt für neue Phantasie

Zur Begründung für das aktuelle Hoch verweisen Beobachter vor allem auf Tesla. Der E-Autopionier hatte vor gut einer Woche mitgeteilt, 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert zu haben. Außerdem wolle man Bitcoin künftig als Zahlungsmittel akzeptieren, hieß es in einem Schreiben an die amerikanische Börsenaufsicht SEC. Tesla-Chef Elon Musk gilt als Fan von Kryptowährungen. Der Multi-Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen mit mehreren Tweets die Kurse von Bitcoin und der Gaga-Währung Dogecoin beflügelt.

Auch das Kreditkartenunternehmen Mastercard zeigte sich zuletzt offen für mögliche Transaktionen mit Kryptowährungen. Man stehe dazu im Austausch mit Zentralbanken, schrieb der zuständige Mastercard-Manager Raj Dhamodharan in einem Blog.

Bitcoin: Notenbank-Politik befeuert Nachfrage

Befeuert wird der Krypto-Währungsboom aber auch durch die Geldschwemme der Zentralbanken und wichtiger Industriestaaten. In der Corona-Krise haben die Notenbanken ihre ohnehin schon lockere Geldpolitik noch wesentlich großzügiger gestaltet.

Viele Länder weltweit stützen Verbraucher und Unternehmen mit hohen Ausgaben. Dies führt zu weiter steigenden Staatsschulden. Daraus könnte eine erhöhte Inflation resultieren, die traditionelle Währungen entwerten würde, befürchten Beobachter. Einige Anleger fragen daher verstärkt alternative Anlagen wie Digitalwährungen nach.