Bitcoin & Co. – das sind die beliebtesten digitalen Währungen

Bestimmen digitale Währungen bald die Zukunft? Erfahren Sie, was sich hinter Begriffen wie Bitcoin, Ripple und Ethereum verbirgt!

Kryptowährungen sind gerade in aller Munde: Wie das „Gold der Zukunft“ funktioniert und welche digitalen Währungen den Markt bestimmen, lesen Sie hier!

Digitale Währungen – die neuen Zahlungsmittel

Von Bitcoin haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Doch wissen Sie auch, was sich hinter diesem Begriff versteckt? Dieses neuartige Zahlungsmittel, auch Kryptowährung genannt, existiert ohne eine Bank oder einen Staat.

Bestimmte Verschlüsselungstechniken erstellen und übertragen die Coins. Hintergrund des Ganzen ist die Blockchain – eine Kette aus Datensätzen, die aufeinander aufbauen. Bisher sind mehr als 4.500 verschiedene, digitale Währungen im Umlauf. 2018 führte Venezuela als erster Staat ein digitales Zahlungsmittel ein – den venezolanischen Petro.

Urgestein und erstes System auf dem Markt war der Bitcoin. Die Kryptowährung fährt derzeit einen Erfolg nach dem anderen ein. Zum ersten Mal durchbrach der Börsenkurs des Bitcoins kürzlich die 10.000-Dollar-Marke. Dabei ist der Aufbau, aus technischer Sicht, nicht sehr komplex. Das macht das Zahlungsmittel für Anfänger leicht verständlich. Doch während Bitcoin nur darauf ausgelegt ist, Geld von A nach B zu schicken, gibt es Coins mit weitaus mehr Funktionen.

Der Social Coin: Ethereum

Der Aufbau der Kryptowährung ist bei Ethereum wesentlich ausgereifter als bei Bitcoin. Zwar wird Ethereum genauso auf keinem zentralen Server gespeichert, sondern verschlüsselt auf den Rechnern der Besitzer gelagert. Steuern können Sie alle Vorgänge dezentral über sogenannte „dApps“. Aber im Gegensatz zu Bitcoin bietet die Plattform neben Banking auch andere Funktionen. Sie ermöglicht den Nutzern, sich über Nachrichten auszutauschen, Social-Networking-Anwendungen zu bedienen oder untereinander Verträge abzuschließen.

Haben Sie zum Beispiel Solarzellen auf dem Dach und produzieren zu viel Strom, verkaufen Sie diesen ohne Zwischenhändler wie eine Bank oder ein Stromanbieter an Ihren Nachbarn. Dafür schließen Sie beide einen Smart Contract (digitalen Vertrag) auf der Plattform von Ethereum ab. Verifizieren und aufbewahren wird diesen Vertrag die Blockchain. Sie fungiert dadurch quasi als Notar. Da Ethereum so vielseitig ist, sagen Experten der Währung langfristig einen hohen Stellenwert zu.

Der Banken Coin: Ripple

Ripple ist in erster Linie eine öffentliche Datenbank und erst in zweiter eine digitale Währung. Spezialisiert ist die Software auf den Zahlungsverkehr von Banken untereinander. Bisher läuft dieser über das internationale Zahlungsprotokoll SWIFT. Wie wahrscheinlich auch Ihre Bank, so sind viele andere auch mit ihren Systemen daran angebunden und erhalten darüber Anfragen zu Zahlungen und Überweisungen. Ripple möchte SWIFT ablösen. Die Technologie wickelt alle Vorgänge dezentral über die Blockchain ab und verifiziert Transaktionen – das geht deutlich schneller und ist für die Banken kostengünstiger, da weniger Transaktionsgebühren anfallen. Ripple hat seine eigene Kryptowährung, mit der Sie die Software nutzen, XRP genannt. Mit dieser Währung handeln Sie oder nehmen Transaktionen vor. Sollte sich Ripple wirklich als sicherer und schneller als SWIFT herausstellen, bescheinigt das der digitalen Währung eine goldene Zukunft.

Der schnelle Coin: IOTA

IOTA ist eine gemeinnützige, deutsche Non-Profit-Organisation. Dieser Coin hat sich eine Schwachstelle von Bitcoin ausgesucht und zu seiner Stärke gemacht. Während das Netzwerk von Bitcoin häufig überlastet ist und Überweisungen deshalb auch mal 30 bis 60 Minuten dauern, geschieht das bei IOTA deutlich rascher. Das liegt daran, dass hier die Basis keine Blockchain, sondern ein Netzwerk namens Tangle ist. Dadurch ist diese digitale Währung sehr schnell. IOTA möchte sich auf das „Internet of Things“ spezialisieren. So rechnet das System zum Beispiel gleich das Parkticket ab, während Sie Ihr Auto noch einparken. Gerade für Firmen ist dieser Ansatz sehr vielversprechend, weshalb große Unternehmen bereits massiv in die Kryptowährung investiert haben. Die Entwicklung dieses Coins bleibt spannend!