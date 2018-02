Bitcoins kaufen und verkaufen: So funktioniert‘s

Sie haben viel über die Kryptowährung Bitcoin gehört und wollen jetzt in den Handel einsteigen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Bitcoins kaufen und verkaufen.

Bitcoins: rasante Kursentwicklung

Die digitale Währung Bitcoin blickt auf eine steile Karriere zurück. Bis zu den 2010er-Jahren genießt sie wenig Vertrauen, denn sie gilt eher als Spielgeld für Nerds. Der Wechselkurs von US-Dollar zu Bitcoins bewegt sich bis Ende 2011 meist nur im einstelligen Bereich. Ein Bitcoin ist zu dieser Zeit etwa 10 US-Dollar wert. Heute völlig unvorstellbar. Doch dann steigt der Wert: 2017 kommt der Boom. Der Kurs klettert von 1.000 Dollar (850 Euro) auf mehr als 15.000 Dollar (etwa 13.000 Euro). Aktuell liegt er bei etwa 7.000 Euro. Kryptowährungen sind heute eine lukrative Investmentform, wenn auch durch die Kursschwankungen sehr spekulativ. Sie versprechen hohe Gewinne, können Ihnen aber auch von heute auf morgen hohe Verluste bescheren.

Wie kaufe und verkaufe ich Bitcoins?

Sie möchten sich informieren und in den Markt einsteigen, um mit Bitcoins zu handeln? Dazu benötigen Sie eine Software, mit deren Hilfe Sie Bitcoins versenden (verkaufen) und empfangen (kaufen). Das ist die sogenannte Digital Wallet, eine virtuelle Geldbörse. Dabei gibt es zwei Varianten:

Bitcoin-Handel bei Webanbietern

Eine Möglichkeit ist es, sich bei einem der vielen Online-Handelsplätze im Internet zu registrieren – zum Beispiel bei bitcoin.de oder Blockchain.info. Hier benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, mit der Sie sich anmelden. Danach geben Sie Ihre persönlichen Daten, wie Namen und Anschrift, ein und hinterlegen ein Bankkonto, das Sie für den Bitcoin-Handel nutzen möchten. Jetzt erhalten Sie Ihre Login-Daten, mit denen Sie auf Ihre Digital Wallet zugreifen. Andere Nutzer haben nun die Möglichkeit, Ihnen Bitcoins zu überweisen. Möchten Sie selbst eine Summe transferieren, geben Sie in einer Eingabemaske die Adresse des Empfängers ein. Das funktioniert im Grunde ganz ähnlich wie Online Banking. Absenden. Fertig.

Die sicherere Variante: Bitcoin Wallet in der Desktop-Version

Es gibt jedoch auch die zweite Variante: Sie ist sicherer, aber auch zeitintensiver. Sie haben die Möglichkeit, eine eigene Bitcoin Wallet direkt auf Ihrem heimischen Rechner zu erstellen. Dafür laden Sie eine Software herunter und installieren sie. Geeignete Programme gibt es für alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, Mac und Linux. Während der Installation leiten diese Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang.

Anschließend brauchen Sie etwas Zeit und vor allem Speicherplatz auf Ihrem Rechner. Denn jetzt gilt es, die sogenannte Blockchain herunterzuladen. Dabei handelt es sich um die Datenbank, die alle Bitcoin-Transaktionen dokumentiert. Das dauert Stunden und benötigt mehr als 65 GByte Speicherplatz. Ihr Vorteil: Bei allen zukünftigen Transaktionen gleicht die Software die neuen Daten mit den in der Blockchain hinterlegten Informationen ab. So wissen Sie, dass Ihre empfangen Bitcoins echt sind. Ein weiteres Plus: Die Webanbieter sind immer wieder von Hackerangriffen betroffen, die darauf abzielen, Bitcoins zu erbeuten. Sicherheit und Kontrolle über die Bitcoin-Bestände liegen beim Hardware Wallet jedoch ganz bei Ihnen. So sind Sie vor kriminellen Machenschaften geschützt.

Ausblick: Wie geht es weiter mit dem Bitcoin-Kurs?

Viele Faktoren tragen dazu bei, dass der Kurs der Bitcoins Anfang des Jahres 2018 stark einbricht. Experten gehen davon aus, dass die Versuche verschiedener Finanz- und Börsenaufsichtsbehörden den Handel mit Kryptowährungen zu regulieren, einen Einfluss hat. Außerdem gibt es mehrere schwere Hackerangriffe, die großen Schaden anrichten. Auch Wetten auf fallende Kurse spielen womöglich eine Rolle. Wenn Sie in den Bitcoin-Handel einsteigen, ist es wichtig den Markt und die Entwicklung genau im Auge zu behalten. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Bitcoin-Abenteuer lukrativ ist und Sie am Ende nicht mit leeren Taschen dastehen.