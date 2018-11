Black Friday und Cyber Monday: So sparen Sie bereits ab heute

Ab sofort locken Online-Händler mit Rabatten: Die Cyber-Monday-Woche von 19. bis 26. November läutet das Weihnachtsgeschäft ein. Doch wie sollte man vorgehen? Tipps und Tricks für Sparfüchse.

Amazon, Ebay und andere Seiten liefern sich derzeit eine Rabattschlacht: In der Cyber-Monday-Woche von 19. bis 26. November werden den Kunden scheinbar unschlagbare Deals angeboten. Besonders am Black Friday und am Cyber Monday in der kommenden Woche hoffen Kunden auf Rabatte. Laut dem Vergleichsportal idealo.de möchte jeder Dritte auf Schnäppchenjagd gehen, eingeplant hat er dafür im Schnitt 300 Euro. Was dahinter steckt, wo Sie wirklich sparen können und worauf Sie achten sollten:

Cyber Monday Woche 2018 – Spart man da wirklich?

Kunden können in dieser Woche, die aufgrund des Cyber Mondays und des Black Fridays auch Cyber Week oder Black Week genannt wird, tatsächlich sparen. Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem das Vergleichsportal Check24. Im Jahr 2017 sanken die Preise ab dem 1. Oktober um 2,1 Prozent, an den Aktionstagen erreichten sie ihren Tiefpunkt. Am meisten konnten Kunden bei Drohnen sparen, hier sanken die Preise um 5,6 Prozent. Schnäppchen gab es auch bei Fernsehern (-4 Prozent), bis zum Jahresende gingen die Preise hier aber sogar noch weiter runter. Im Gegensatz dazu stiegen sie nach den Aktionstagen bei Spielzeug, Koffern, Küchenmaschinen und Tablets wieder an.

Bei der Untersuchung einer Stichprobe stellte idealo.de fest, dass 381 von 500 Produkten am Black Friday 2017 tatsächlich günstiger waren als im Vormonat. Große Preisunterschiede gab es allerdings kaum: Mehr als 20 Prozent konnte in keiner Kategorie durchschnittlich gespart werden. Verbraucher sollten sich zudem nicht von den Preisvergleichen der Händler blenden lassen: Sie berechnen die Rabatte anhand der unverbindlichen Preisempfehlung. Der tatsächliche Preis auf dem Markt ist in der Regel aber sowieso günstiger. Es ist also wichtig, die Angebote gut zu prüfen und sich auch in dieser Woche Vergleichsangebote anzuschauen.

Amazon Black Friday 2018: Wobei kann man gut sparen?

Im Jahr 2017 waren laut idealo.de Elektronikartikel am stärksten reduziert. Fernseher waren durchschnittlich 129 Euro günstiger als im Vormonat, bei einem High-End-Gerät von LG waren es sogar 1000 Euro und damit 31 Prozent. Auch Lautsprecher, Spielekonsolen und Games wurden stark reduziert. Eine Ausnahme bei den Elektronikartikeln sind Smartphones: Zwar waren sie die mit Abstand am meisten gesuchten Produkte, allerdings lag die Ersparnis nur bei etwa 10 Euro. Vor allem die Preise von Apple-Produkte blieben stabil. Sparen konnte man nur bei manchen Android-Geräten wie dem Samsung Galaxy S8.

Auch bei Spielzeug ist Vorsicht geboten: Im November 2017 waren einige Spielzeuge sogar teurer als im Vormonat. Playmobil war im Schnitt elf Prozent günstiger als zuvor. Idealo.de rät Verbrauchern daher, bei der Schnäppchenjagd flexibel zu bleiben. Wer auf ein Produkt fixiert ist, spart möglicherweise gar nicht oder kaum. Wer sich aber bei Hersteller und anderen Details nicht zu früh festlegt, hat eher Glück.

Dieses Video ist Teil der Plattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Wann ist Black Friday 2018?

Black Friday ist 2018 am 23. November. Der Brauch stammt aus den USA: Der Freitag nach Thanksgiving gilt dort als Start in ein traditionelles Familienwochenende und damit als Beginn des Weihnachtsshoppings. Um Kunden zu locken, öffnen in Amerika viele Geschäfte an diesem Tag schon um fünf Uhr morgens und bieten Sonderangebote und Werbegeschäfte. In Deutschland findet das Black-Friday-Shopping eher online statt.

Wann ist Cyber Monday 2018?

Der Cyber Monday fällt immer auf den Montag nach Thanksgiving, in diesem Jahr also auf den 26. November. Er stellt in Amerika die Antwort der Online-Shops auf den Black Friday dar, der in den USA eher offline stattfindet. In Deutschland werden beide Tage von den Online-Shops genutzt, vor allem Amazon wirbt an beiden Tagen mit Rabatten. Erfolgreicher ist hierzulande bisher aber der Black Friday.

Black Friday – Angebote

Amazon veröffentlicht während der Cyber-Woche täglich ab 6 Uhr im Fünf-Minuten-Takt Angebote – solange der Vorrat reicht. Damit will der Online-Händler Kunden zum schnellen Kauf drängen. Aber Vorsicht: Auch in dieser Woche sollten Kunden Preise vergleichen und genau prüfen, ob sie tatsächlich ein Schnäppchen entdeckt haben. Ratsam ist es, verschiedene Händler zu vergleichen. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen:

Auf Chip.de finden Kunden im Elektronikbereich besonders gute Deals

Interessante Blitzangebote hat T-Online zusammengestellt

RTL listet Angebote nach Händlern geordnet auf: Deals von Amazon, Ebay und Euronics werden vorgestellt.

Aktuelle Angebote unterschiedlicher Händler laufen auch auf mydealz.de ein

Auf Preisvergleichsseiten wie idealo.de kann man die Angebote zu unterschiedlichen Produkten durchsuchen

Amazon: Black Friday 2018

Amazon lockt vor allem mit ihren Blitzangeboten. Prime-Kunden haben hier einen besonderen Vorteil: Für sie werden die Blitzangebote bereits 30 Minuten früher freigeschaltet. Schnell und flexibel zu sein, lohnt sich hier also. Mit der Amazon-App kann man sich zudem benachrichtigen lassen, wenn ein bestimmtes Angebot startet: Die Angebote werden mit dreistündiger Vorlaufszeit angekündigt.