BMW-Chef Krüger kündigt überraschend Rücktritt an - jetzt ist wohl der Grund klar

Der amtierende BMW-Chef Harald Krüger kündigt seinen Rückzug von der Spitze des Automobilherstellers an. Der Nachfolger steht offenbar schon fest.

München - BMW-Chef Harald Krüger hat seinen Rückzug von der Spitze des Autobauers angekündigt. Er wolle sich "beruflich neu orientieren", erklärte Krüger am Freitag. Nach Unternehmensangaben will sich der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge befassen, bis zu einer Entscheidung bleibe der Vorstandschef im Amt.

BMW-Chef tritt ab - Grund offenbar klar

Laut Spiegel-Informationen wollte der BMW-Chef einer drohenden Absetzung durch das Gremium zuvorkommen. In einer Mitteilung sagte Krüger: "Nach über zehn Jahren im Vorstand, davon mehr als vier Jahre als Vorstandschef der BMW Group, will ich mich nun beruflich neu orientieren." Die Zukunft des Managers stand schon seit mehreren Wochen infrage. Erst vergangene Woche sorgte der Automobilriese für Schlagzeilen, als ein Deal zwischen BMW und dem FC Bayern platzte. Auf tz.de* erfahren Sie die wahren Gründe für den gescheiterten Deal.

Nachfolger von BMW-Chef Krüger steht offenbar fest

Nachfolger von Krüger könnten der Entwicklungschef Klaus Fröhlich oder Produktionsvorstand Oliver Zipse werden. Laut Spiegel genieße Fröhlich zwar einen Ruf als brillanter Techniker, doch sei er wohl zu aufbrausend. Hinter Zipse hingegen stehen die Arbeitnehmervertreter, doch sei er zu blass. Außerdem ist der Produktionschef im Vorstand umstritten.

Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll Oliver Zipse neuer Vorstandsvorsitzender werden. Der 55-Jährige könnte schon in der kommenden Aufsichtsratssitzung am 18. Juli ernannt werden, wie die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. Zipse war im Mai 2015 in den Vorstand des Konzerns berufen worden und folgte damals Krüger auf dem Posten des Produktionsvorstands.

Nun habe er die besten Aussichten auf den Vorstandsvorsitz, schrieb die "FAZ". Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich solle sein derzeitiges Amt fortführen. BMW wollte dies demnach am Freitag nicht kommentieren.

BMW-Chef Harald Krüger

Harald Krüger ist seit 1992 beim bayerischen Automobilhersteller angestellt, 2008 wurde er erstmals in den Vorstand bei BMW berufen. Seit 2015 ist Harald Krüger Vorsitzender des Vorstands bei BMW.

Aufsichtsratschef Norbert Reithofer erklärte, er nehme "diese Information mit Respekt und Verständnis" entgegen. Krüger wird ein zu zögerlicher Umbau zur Elektromobilität vorgeworfen. In den vergangenen Tagen gab es bereits Berichte, der Aufsichtsrat wolle seine Amtszeit nicht verlängern.

Zuletzt musste BMW erneut Autos zurückrufen. Wie nun bekannt wurde, betrifft er rund 274.000 Autos allein in Deutschland.

