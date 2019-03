Boeing-Absturz: Passagier soll am Tag zuvor Katastrophe verhindert haben

Unglücksmaschine: Eine Boeing 737 MAX 8 der Lion Air stürzte am 29. Oktober 2018 in die Javasee.

Zwei Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8 sind binnen weniger Monate abgestürzt – womöglich wegen technischer Fehler. Ein früheres Unglück verhinderte offenbar nur ein zufällig anwesender dritter Pilot.

München - 346 Menschenleben kosteten die beiden Unglücke mit Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8. Beim Absturz eines äthiopischen Fliegers vor wenigen Wochen fanden auch fünf Deutsche den Tod. Das US-Unternehmen muss sich wohl auf die Zahlung in Milliardenhöhe als Entschädigung an die Hinterbliebenen gefasst machen - zumal ein Fehler in der Sensor-Software der Auslöser gewesen sein könnte. Nun kommt heraus: Das am 29. Oktober über der Javasee vor Indonesien vom Himmel gefallene Flugzeug hatte nur einen Tag vor dem Unglück in der Luft einen Aussetzer.

Dass es nicht schon damals zur Katastrophe kam, ist offenbar einzig einem erfahrenen Piloten zu verdanken, der zufällig als Passagier an Bord war. Das berichtet die US-Nachrichtenagentur „Bloomberg“. Obwohl der Mann nicht im Dienst war, saß er demnach auf dem Klappsitz im Cockpit.

Boeing-Piloten-Duo mit wichtigem Teil der Checkliste überfordert

Das Duo an den Schalthebeln habe vergeblich dagegen angekämpft, dass die Nase des Flugzeugs nach unten gelenkt wurde. So habe der so genannte „dead-head-pilot“ eingegriffen und das automatische Trimmsystem deaktiviert, das eben für jenes Herabsenken sorgte. Dieses Vorgehen sei Teil der Checkliste, die jeder Pilot im Kopf abgespeichert haben müsse.

Das galt aber offensichtlich auch nicht für die Crew, die die Maschine einen Tag später steuerte. Den Stimmenrekordern zufolge seien auch in diesem Fall die Piloten damit überfordert gewesen, das Herabsenken der Flugzeugnase zu stoppen - diesmal mit fatalen Folgen. Hier berichtete die Nachrichtenagentur „Reuters“, das Duo habe die Kurzanleitung für Notfälle zu Rate gezogen. Allerdings vergeblich.

Boeing: Betroffene Fluglinie gibt keine weiteren Kommentare ab

Ein Sprecher der betroffenen Fluglinie Lion Air bestätigte den Vorfall und das Eingreifen des dritten Piloten nicht. Alle wichtigen Informationen seien an die indonesischen Ermittlungsbehörden geleitet worden. Wegen des offenen Verfahrens könnten keine weiteren Kommentare abgegeben werden.

Dem indonesischen Sicherheitsausschuss zufolge habe es bereits auf früheren Flügen der Maschine diverse Probleme gegeben, die aber verschwiegen worden seien. Beispielsweise sei die Anzeige der Geschwindigkeit sowie der Flughöhe defekt gewesen.

Deshalb sei unter anderem ein Sensor installiert worden, der eben in Notfällen für das Herabsenken der Nase sorgt. Insgesamt viermal hätten sich Mechaniker ab dem 26. Oktober der Probleme des Flugzeugs angenommen. Vier Tage später zerschellte es auf der Wasseroberfläche.

Boeing soll auf Updates gegen Aufpreis verzichtet haben

Die New York Times berichtet derweil, dass bei den beiden Unglücksmaschinen auf gewisse Updates verzichtet wurde, die nur für einen Aufpreis erhältlich gewesen wären. Dies sei jedoch gerade bei günstigen Fluganbietern nicht ungewöhnlich.

So sei keine Anzeige des Anstellwinkels der Flügel installiert worden, ebenso sei keine entsprechende Warnleuchte, die bei unterschiedlichen Werten der Flügel Alarm schlägt, an Bord gewesen. Letztere soll nun nachgerüstet werden - wie auch die zumindest für das Unglück im Oktober verantwortlich scheinende MCAS-Software. Dies sei schon vor dem zweiten Absturz in die Wege geleitet worden.

+ In Erklärungsnot: Dennis Muilenberg ist der Vorstandschef von Boeing. © AFP / BEN STANSALL

Trump-Minister soll seinen Ex-Arbeitgeber Boeing intensiv unterstützen

Auch in den USA steht Boeing aktuell im Kreuzfeuer der Kritik. Nachdem Präsident Donald Trump den Fliegern erst nach tagelangem Zögern zeitweise Flugverbot erteilt hat, wird nun bekannt, dass dessen Interims-Verteidigungsminister Patrick Shanahan das US-Unternehmen wie andere Firmen bei der Vergabe lukrativer Rüstungsaufträge bevorzugt haben soll. Deshalb werde gegen den Politiker ermittelt.

Shanahan, der 30 Jahre lang einer der Top-Manager bei Boeing war, soll seinen ehemaligen Arbeitgeber bei Treffen mit Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums immer wieder gelobt und besonders die Vorzüge im Vergleich mit dem ebenfalls in den USA ansässigen Boeing-Konkurrenten Lockheed Martin betont haben. Zudem soll der 56-Jährige darauf gedrängt haben, dass die US Air Force die Zahl der bestellten F-15X-Fighter-Jets erhöht - diese Flieger werden von einer Boeing-Tochter angefertigt.

All das befeuert Gerüchte über Absprachen zwischen dem Unternehmen und dem Trump-Lager. Der US-Präsident hatte Boeing bereits häufig gelobt, soll sich sehr gut mit Vorstandschef Dennis Muilenberg verstehen. Shanahan gilt zudem als Trumps Favorit bei der langfristigen Nachfolge des zurückgetretenen Verteidigungsministers James Mattis.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes

