Breitband Nordhessen GmbH: Für schnelles Internet in Nordhessen

Für den Ausbau des nordhessischen Glasfasernetzes frisst sich der Bohrkopf zielsicher durch den Untergrund, unter Straßen, Kanälen und Versorgungsleitungen hindurch. Er hinterlässt einen Hohlraum, in dem später das Leerrohr für die Glasfasertechnik verlegt wird.

So geht es Stück für Stück dem Ziel entgegen: Bis Ende 2019 sollen über 570 Ortsteile gebaut sein. Die Firma Weigand Bau ist der Generalunternehmer, der im Auftrag der Breitband Nordhessen GmbHdie Bauarbeiten verrichtet. Das Bohrspülverfahren hilft, dass es unterirdisch schnell und oberirdisch ohne Behinderungen vorangeht: Kein Staub, kein Lärm, keine Verkehrsbehinderungen. „So kommt der Ausbau des Breitbandnetzes zügig voran. Es sind schon rund 530 Kilometer Trasse gebaut und über 300 Multifunktionsgehäuse (MFG) gesetzt worden“ sagt Kathrin Laurier, Geschäftsführerin der Breitband Nordhessen GmbH.

+ Innenleben: So sieht es in einem Multifunktionsgehäuse-Sockel aus. © privat

Seit Juni wurden weitere Bauarbeiten in neuen Bauabschnitten gestartet: unter anderem in Niedenstein-Wichdorf und -Ermetheis, Bad-Emstal-Sand, Wolf-hagen-Leckringhausen, Bad Arolsen-Lan-dau, Edertal-Hemfurth-Edersee, -Bringhausen und -Königshagen. So auch in Felsberg-Altenbrunslar und -Böddiger, Knüllwald-Rengshausen, -Lichtenhagen, -Oberbeisheim sowie -Niederbeisheim. Des Weiteren in Homberg-Lützelwig und -Wernswig, Frielendorf-Lenderscheid, Breitenbach-Oberjossa, -Gehau, Vöhl-Basdorf und Waldeck-Höringhausen. Auch in Immenhausen-Kernstadt, Knüllwald-Nenterode, Homberg-Sondheim, Frielendorf-Verna und Kirchheim-Frielingen haben die Bauarbeiten begonnen.

Unter www.breitband-nordhessen.de sind die für das Jahr 2017 geplanten Bauabschnitte und weitere Informationen rund um das Projekt einzusehen. Nach Fertigstellung der Infrastruktur bedarf es für die Verfügbarkeit von Kundenanschlüssen noch der Installation der Technik in die Verteilerschränke durch die Netcom Kassel.

Ziel der Breitband Nordhessen GmbH ist es, bis Ende 2019 nahezu überall in Nordhessen, vor allem jedoch in den ländlichen kleinen Orten, einen Anschluss mit mindestens 30 Megabit und bis zu 100 Megabit in der Sekunde zur Verfügung stellen zu können. Die Breitband Nordhessen kümmert sich um den Ausbau in über 570 kleinen Orten in Nordhessen. Dafür entsteht ein mehr als 2000 Kilometer langes Glasfasernetz bis zu den Kabelverzweigern, den hellgrauen Verteilerschränken der Telefon-anbieter. „Die letzte Meile“ bis ins Haus läuft das Signal über das vorhandene Kupferkabel, sagt Laurier. Die Verlegung von Glasfaser bis in jedes Haus hätte für das Ausbaugebiet der Breitband Nordhessen GmbH mehr als eine Milliarde Euro gekostet. Für das laufende Projekt sind rund 128 Millionen Euro veranschlagt. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und die EU gewähren ein zinsgünstiges Darlehen und Fördermittel. (nh)