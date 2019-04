dm und Rossmann bekommen starke Konkurrenz: „Budni“ will deutschen Markt erobern

Konkurrenz für dm, Rossmann und Co: Budni kooperiert mit einem großen Einzelhändler, könnte bald in ganz Deutschland zu finden sein - und fährt ein völlig neues Konzept.

Bamberg - Die deutschen Drogeriegiganten Rossmann und dm bekommen Konkurrenz aus Hamburg. Der Drogeriemarkt Budni hat jetzt sein erstes Geschäft außerhalb Norddeutschlands eröffnet: Am 11. April öffnete im bayerischen Bamberg eine Filiale ihre Pforten, wie Der Westen berichtet.

Für die Filiale wurde ein Edeka umgebaut. Diese Konstruktion ist kein Zufall, denn Budni kooperiert mit dem Lebensmittelgeschäft. Ein Konzept, das dem Newcomer überhaupt erst das Spiel in der Liga von dm und Rossmann ermöglichen könnte. Das Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich Budni zusätzlich etablieren will, hat es so aber noch nicht gegeben.

Eine Filiale in Kooperation mit Edeka hat Budnikowsky, wie der Markt ausgeschrieben heißt, bereits Hamburg. In Bamberg geht die Zusammenarbeit aber noch einen Schritt weiter: Der neue Budni wird von einem selbstständigen Edeka-Filialleiter geführt. Was den Laden aber besonders macht, ist ein Shopping-Erlebnis, das eher an eine Shopping-Mall erinnert, als an einen einfachen Laden.

Konkurrenz für die Drogeriegiganten dm und Rossmann: Budni kooperiert mit Edeka

Die Budni-Firmenphilosophie beinhaltet Themen wie Gesundheit und Natürlichkeit. Außerdem setzen die Betreiber auf einen starken lokalen Bezug. Zusätzlich soll es aber auch ein Café in den Filialen geben. Laut Der Westen verspricht sich Edeka einigen Erfolg von dem neuen Marktkonzept - und denkt bereits an Expansion: Edeka-Chef Markus Mosa könne sich mehrere Dutzend neue Märkte pro Jahr vorstellen, heißt es.

Konkurrenz auf dem Drogeriemarkt: Kann sich Budni neben dm, Müller und Rossmann behaupten?

Im Erfolgsfalle schiene nicht undenkbar, dass Konkurrenten zu noch härteren Maßnahmen greift als bisher. dm etwa kauft systematisch die Sonderangebote seine Konkurrenten auf und stellt sie bei sich ins Regal.

Klar ist: Leicht dürfte es der neuen Drogerie Budni aber nicht fallen, sich gegen die Großen durchzusetzen - trotz aller guten Voraussetzungen. Schließlich hat dm schon regelrechte Hypes um Produkte wie Toilettenpapier ausgelöst. Und auch der Drogeriemarkt Müller erfreut seine Kunden mit speziellen Rabatt-Attacken auf seine Konkurrenten.

nai