Das Büro schrumpft und das hat Folgen: So werden sich unserer Städte verändern

Das Büro: Arbeitsplatz, Ort der Freund- und Feindschaften, für Klatsch und Tratsch. Pandemie und Wirtschaftsflaute tun dem Büro nicht gut, was Folgen für die Entwicklung unserer Städte hat.

München - Städte weltweit müssen sich auf ein dauerhaftes Fernbleiben vieler Büroangestellter einstellen. In Deutschland arbeitet nach den regelmäßigen Umfragen des Münchner Ifo-Instituts auch nach dem Ende der Corona-Pandemie ein gutes Viertel der Angestellten daheim, in manchen internationalen Metropolen liegt der Anteil der Heimarbeiter laut McKinsey Global Institute sogar noch höher. Das hat Folgen für den Büroimmobilienmarkt: In Deutschland sind die Büro-Neuvermietungen im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 40 Prozent eingebrochen, berichtet der Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL).

„Die Homeoffice-Quote liegt seit einem Jahr stabil bei 25 Prozent der Beschäftigten“, sagt Simon Krause, Homeoffice-Fachmann des Münchner Ifo-Instituts. „Wir gehen davon aus, dass das so bleibt.“ Vor der Pandemie seien es nur 10 Prozent gewesen. „Die Folge ist, dass sich die Zahl der wegen Homeoffice leerstehenden Büros verdreifacht hat. In manchen Branchen sind das jeden Tag etwa 30 bis 35 Prozent der Büros.“

Unternehmen transformierten in der Pandemie die Bürofläche

Ungenutzte Büroräume sind teuer, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten entscheiden sich viele Firmen für die Verkleinerung. Einige wandelten die freien Büros in Gemeinschaftsflächen um - für mehr persönliche Interaktion an Präsenztagen, sagt Ökonom Krause. Andere verringerten ihren Flächenbedarf etwa durch Desksharing, hier teilen sich mehrere Mitarbeiter einen Schreibtisch. „Dieser Effekt schlägt auf den Büromarkt durch. Das passiert aber nicht sofort, sondern mit Verzögerung, weil viele Firmen langfristige Mietverträge haben.“

Ein Beispiel: Der Dax-Konzern Fresenius. Das in Bad Homburg ansässige Unternehmen renoviert seinen Hauptsitz. Nach Angaben einer Sprecherin arbeiten jeden Tag etwa 40 bis 50 Prozent der Belegschaft in Bad Homburg im Büro. Das Unternehmen hat deswegen mehrere kleine Büroflächen in der Stadt „abgemietet“ und holt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Zentrale zurück. Dort teilen sich demnach 1800 Beschäftigte 1100 PC-Arbeitsplätze. In München hat der Versicherungskonzern Allianz einen großen Standort im Stadtteil Neuperlach aufgegeben, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Nach Homeoffice in der Pandemie: Arbeitsplätze im Büro fehlen

Eine Folge der Arbeit im Heimbüro ist, dass eine steigende Zahl von Unternehmen inzwischen weniger Büroarbeitsplätze als -angestellte hat. Wollte die Belegschaft eines Tages wieder komplett in der Firma arbeiten, gäbe es Streit um die Schreibtische.

Der Trend zum Schrumpfbüro wird wohl anhalten. Das McKinsey Global Institute - Teil der weltweit tätigen Unternehmensberatung - hat den Büromarkt in neun führenden Wirtschaftsmetropolen untersucht. So schätzen die Autoren der Studie, dass der Bedarf an Büroflächen bis 2030 in sieben der neun Städte sinken wird - so in München um 16 Prozent, in Shanghai um 14 und in San Francisco sogar um 20 Prozent.

Die Folgen treffen keineswegs nur die Vermieter, die in den Zentren der Großstädte bis zum Beginn der Corona-Pandemie turmhohe Mieten verlangen konnten. Nach den Analysen des Ifo-Instituts hat sich ein Teil der Einzelhandelsumsätze aus den Zentren an die Stadtränder und in die Vororte verlagert.

Wohnungsbedarf in Innenstädten steigt in Zukunft stark

Halbleere Büros sollten nach Ifo-Einschätzung auch den Bürgermeistern zu denken geben. „Die Kommunen müssen sich überlegen, wie sie die Innenstädte weiter entwickeln können, so dass sie eine attraktive Mischung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit bieten“, sagt Krause.

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entvölkerten sich in vielen Großstädten die Innenstädte, weil deren Bewohner Büros Platz machen mussten. In Deutschland sind den Zentren zumindest die Geschäfte erhalten geblieben. In den USA ähneln viele „business districts“ nach Feierabend und an Wochenenden menschenleeren Geisterstädten.

Eine Option zur Bewahrung lebendiger Innennstädte wäre die Rückkehr einer - wenn auch voraussichtlich eher bescheidenen Zahl - von Bewohnern. McKinsey geht davon aus, dass mit Ausnahme von Paris bis 2030 der innerstädtische Wohnungsbedarf in den neun Metropolen überall steigen wird.

Qualität der Büros immer noch wichtig

Unternehmen müssen bei der Verkleinerung ihrer Büros sehr sorgfältig planen. Die Personalabteilungen stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am liebsten daheim. Aber wenn sie denn im Büro erscheinen, möchten sie dort vom Arbeitgeber in schönem Ambiente mit attraktiven Arbeitsbedingungen umsorgt werden.

„Die Qualität des Büros wird immer wichtiger“, sagt Stephan Kippes, der Marktforscher des Immobilienverbands Deutschland Süd. „Wenn ich gute Leute haben will, muss ich denen etwas bieten.“ Gut ausgestattete Büros sind nach Kippes Einschätzung in Zeiten steigenden Fachkräftemangels ein wichtiger Faktor, um rare und begehrte Arbeitskräfte zu halten. „Damit hat ein Unternehmen die besten Chancen, dass die Leute wieder ins Büro zurückkommen und nicht gleich wieder wechseln.“ (dpa/row)