Rimac kauft Bugatti: Warum es Superpower künftig nur noch elektrisch gibt

VW stößt Hypercars ab

Deal der PS-Giganten: Rimac, Bugatti und Porsche gründen ein Joint-Venture für Hypercars. Für VW und seine bisherige Topmarke beginnen damit einschneidende Veränderungen.

Molsheim (Elsass) – VW und Bugatti, das war immer eine schräge Kombination. Ende des letzten Jahrtausends hatten die Wolfsburger die französische Edelmarke wiederbelebt und als Anbieter extrem starker, schneller und teurer Luxusprodukte positioniert. Doch im Volkswagen-Reich blieb die historische Marke ein Fremdkörper, der nie so richtig durchstartete. Im vergangenen Jahr wurden nur 77 Fahrzeuge ausgeliefert. Schon länger gilt es deshalb als offenes Geheimnis, dass Volkswagen-Boss Herbert Diess sich von der Hypercar-Marke trennen möchte. Der Konzern, so sein Plan, soll sich auf das Kerngeschäft mit (künftig nur noch akku-elektrischen) Großserienautos und Lkw konzentrieren.

Nun schrumpft der Konzern schon mal von zwölf auf elf Marken, denn zumindest bei Bugatti hat Herbert Diess sein Ziel erreicht: Die Franzosen werden in ein Joint-Venture ausgegliedert, an dem der kroatische Hypercar-Hersteller Rimac mit 55 Prozent die Mehrheit hält. Dessen Gründer Mate Rimac, der „europäische Elon Musk“, wird also der neue mächtige Mann bei Bugatti – auch wenn das operative Geschäft in Molsheim verbleiben soll. Volkswagen ist allerdings über zwei Kanäle an dem entstehenden PS-Giganten namens Bugatti-Rimac beteiligt: Konzerntochter Porsche hält dort die restlichen 45 Prozent, und außerdem 24 Prozent an Rimac selbst.

Bugatti-Fans sollten sich schon mal darauf einstellen, dass künftige Molsheimer Modelle anders aussehen werden. Schließlich baut Rimac mit seinem 1.912 PS leistenden Nevara das derzeit stärkste Elektroauto der Welt. Auch das nächste Bugatti-Modelle wird also einen Elektromotor mit gut 2.000 PS tragen. Weiterhin auf den Verbrennungsmotor mit seinen 16 Zylindern zu setzen, ergäbe keinen Sinn: Im Chiron Super Sport ist das extrem aufwendige, thermisch diffizile Aggregat mit 1.600 PS ausgereizt. Elektromotoren hingegen können mit relativ überschaubarem Aufwand weitaus höhere Leistungen entwickeln. Die ganze Geschichte zur Bugatti-Übernahme durch Rimac lesen Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Drew Phillips/Bugatti