Rente steigt: Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie ab Juli erhalten

Von: Lisa Mayerhofer

Ab 1. Juli gibt es eine kräftige Rentenerhöhung. Viele Ruheständler können sich dann über mehrere Hundert Euro mehr im Jahr freuen. Ein Überblick.

Berlin – Gute Nachrichten für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland: Sie erhalten im Sommer das zweite Jahr in Folge eine kräftige Rentenerhöhung. Die Regierung hat beschlossen, dass die Altersbezüge zum 1. Juli im Westen um 4,39 und im Osten um 5,86 Prozent angehoben werden.

Der Bundesrat hat zudem am Freitag (16. Juni) dem Vorschlag der Regierung zugestimmt. Der Weg für die geplante Rentenerhöhung ab Juli ist also frei. Der Bundestag muss nicht zustimmen.

Ab 1. Juli gibt es eine kräftige Rentenerhöhung. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/photothek.net/Imago

Tabelle: Die Rentenerhöhung ab Juli im Überblick

Die Rentenerhöhung bringt vielen Ruheständlern dann ein Plus von mehreren Hundert Euro im Jahr. Ein Rentner im Westen mit 1500 Euro Rente bekommt somit durch die Erhöhung ab 1. Juli etwa 66 Euro mehr im Monat, im Osten etwa 88 Euro mehr. Das sind dann 792 Euro bzw. 1056 Euro im Jahr.

Dass die Renten im Osten stärker steigen als im Westen, liegt an der sogenannten Angleichungstreppe: Bis 2024 sollte der Rentenwert Ost schrittweise an den im Westen angepasst werden, das wird nun schon in diesem Jahr erreicht. Dazu habe auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro beigetragen, von der viele Menschen in den neuen Ländern profitiert hätten, sagte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD).

Die folgende Tabelle zeigt den Anstieg in West und Ost:

Renten richten sich nach Lohnentwicklung

Hintergrund: Die Renten richten sich nach der Lohnentwicklung im Land. Sie werden im Normalfall jedes Jahr zum 1. Juli angehoben. Sinken die Löhne, verhindert eine sogenannte Rentengarantie aber, dass auch die Altersbezüge nach unten gehen. Im schlimmsten Fall kommt es dann zu Nullrunden, wie vor zwei Jahren im Zuge von Corona oder 2010 nach der Finanzkrise.

Im vergangenen Jahr waren die Renten im Westen mit 5,35 Prozent und im Osten mit 6,12 Prozent so stark gestiegen wie seit fast 40 beziehungsweise 30 Jahren nicht mehr. Die Anhebung im laufenden Jahr ist ebenfalls eine der höchsten der vergangenen Jahrzehnte.

Inflation: Kritiker fordern Sonderzahlungen für Rentner

Dennoch gibt es auch Kritik, etwa von der Linken und vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), die auf die hohe Inflation verwiesen. Rentnerinnen und Rentner bekämen anders als Beschäftigte keine steuerfreien Einmalzahlungen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie forderte eine Sonderzahlung. Der Ost-Beauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, begrüßte die Ost-West-Angleichung bei der Rente. Mit Blick auf die Inflation forderte er aber eine Rentenerhöhung von mindestens zehn Prozent.

Das Bundessozialministerium bestätigte, dass die Anhebung aktuell hinter der Inflation zurückbleibe. Das sei aber nur eine Momentaufnahme. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach. Rückblickend habe es seit 2010 ein deutliches Plus bei der Rente gegeben. „So sind die Standardrenten von 2010 bis 2022 im Westen um über 32 Prozent und im Osten um über 47 Prozent gestiegen.“ Der Anstieg habe damit deutlich über der Entwicklung der Inflation in diesem Zeitraum gelegen, sagte Roßbach.

Mit Material der dpa