Butterpreis steigt bei Discountern auf Rekordhoch

Rege Nachfrage

+ © David-Wolfgang Ebener Nach Daten des GfK-Milchexperten Helmut Hübsch hat sich der Butterpreis binnen eines Jahres nahezu verdoppelt: Foto: David Ebener © David-Wolfgang Ebener

Fertigprodukte werden immer beliebter. Ob Pizza, Coffee to go oder Tiefkühltorte - in vielen Lebensmitteln stecken Milchprodukte. Das treibt die Preise, auch bei der Butter. Zumal die Milchmenge sinkt.