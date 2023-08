China-Hersteller mit Kampfansage und Deadline: „Haben uns 20 Jahre auf diesen Moment vorbereitet“

Von: Patrick Freiwah

BYD nimmt mit einer Modelloffensive den Automarkt Europa ins Visier. Für die Elektroauto-Strategie auf dem hiesigen Kontinent gibt es ambitionierte Absatzziele.

München – Mehr als die Hälfte aller zugelassenen Elektroautos ist auf den Straßen Chinas unterwegs. Das ergibt eine Analyse des Stuttgarter Forschungsinstitutes ZSW, wonach sich 53 Prozent der weltweit 27,7 Millionen Stromer im Reich der Mitte befinden. Das erklärt, warum der dortige Automarkt für ausländische und chinesische E-Auto-Hersteller eine so hohe Bedeutung hat. Konnten in der Vergangenheit deutsche Marken wie VW, BMW oder Mercedes dort prächtige Absatzzahlen einfahren, erfolgt seit geraumer Zeit eine Umkehr: Autobauer aus der Volksrepublik machen sich daran, abseits der Heimat die Märkte zu erobern – so auch Europa.

BYD will Europa mit einem breiten Modellangebot an E-Autos erobern

Allen voran BYD, das 2022 VW von der Spitze der Gesamt-Neuzulassungen in China verdrängte. Der Gigant mit Sitz in der Metropole Shenzhen will in Europa Fuß zu fassen und hat hierfür ein breites Modellangebot für verschiedene Zielgruppen und Bedürfnisse entwickelt. Statt ein Elektroauto zu positionieren und danach weitere folgen zu lassen („Gießkannenprinzip“), wird BYD bis Anfang 2024 hierzulande vermutlich gleich sechs Modelle an den Start bringen:

Kompaktklasse BYD Atto 3



Kompaktlimousine BYD Dolphin



Kompakt-SUV BYD Seal U

Mittelklasselimousine BYD Seal

Oberklasselimousine BYD Han

Full-Size-SUV BYD Tang

Ein Kleinwagen ist in der Auflistung noch nicht zu finden. Das wird sich jedoch ändern, geht es nach Stern.de. Es sei „so sicher wie das Amen in der Kirche“, dass der BYD Seagull ebenfalls für Europa eingeplant sei - das günstige E-Auto ist in China bereits für umgerechnet 10.400 Euro zu haben und wäre eine Kampfansage an VW und Co. Dem Vernehmen nach könnten in absehbarer Zeit weitere BYD-Neuheiten wie der Geländewagen U8 oder das pfeilschnelle Hypercar U8 den Weg nach Europa finden.

BYD möchte in Europa unter die „Top fünf“ - zwei Faktoren unterstützen Expansion

Die Pläne des chinesischen Konzerns für die Expansion sind ambitioniert: Brian Yang, Vize-Chef des Europa-Geschäfts, wird mit den Worten zitiert, dass er mit BYD auf dem hiesigen Kontinent unter die „Top fünf“ kommen möchte. Doch hierfür hat sich das Unternehmen zeitliche Vorgaben gesetzt, die nicht auf Geduld schließen lassen: Laut Yang sei „das Fenster, um erfolgreich zu sein, noch zwei Jahre offen.“

BYD Atto 3 bei einem Pressetermin: Der China-Hersteller nimmt den europäischen Automarkt ins Visier. © IMAGO/LAURENT SANSON

Der Zeitpunkt ist gekommen, um auch auf dem europäischen Kontinent eine wichtige Rolle beim Absatz mitzuspielen, sowie es längst auch asiatischen Herstellern aus Japan und Südkorea gelingt. „Wir haben uns 20 Jahre auf diesen Moment vorbereitet“, erklärt dazu Marken-Manager Yunfei Li. Kein Wunder: Über viele Jahre konnten chinesische Autobauer bei ihren westlichen Geschäftspartnern wertvolles Know-how in Sachen Fahrzeugentwicklung und -produktion gewinnen.

Im Zuge der Digitalisierung und Elektrifizierung werden die Karten auf dem Automarkt neu gemischt. Als wesentliche Stärken von BYD gelten die effiziente Kostenstruktur sowie die vertikale Integration mit eigener Zellfertigung für E-Modelle. Ein weiterer, wichtiger Baustein für die Wachstumsstrategie wäre die erste BYD-Fabrik in Europa, um die Stromer direkt vor Ort zu produzieren.

BYD auf Wachstumskurs: „Wollen nicht die Günstigsten, aber die Besten sein“

Die Zeichen stehen für den Hersteller nämlich nicht nur in China auf Wachstum, auf den anderen Märkten konnte BYD im ersten Halbjahr 2023 so viele Autos absetzen (74.300 Fahrzeuge), wie im gesamten Vorjahr. Marken-Manager Yunfei Li erklärt zu den Zielen für Europa: „Wir wollen nicht die Günstigsten, aber die Besten sein. Bei der Technologie, der Sicherheit, dem Design und vor allem beim Service. Deswegen suchen wir uns die besten Partner in jedem Land.“ Neben dem Online-Vertrieb setzt BYD auch auf ein klassisches Händlernetz, die Zahl der kooperierenden Autohäuser auch in Deutschland wächst fortlaufend.

Der hiesige Vertriebschef Lars Pauly von Importeur Hedin Electric Mobility ließ kürzlich gegenüber der Automobilwoche wissen, dass BYD bei den Elektroautos in Deutschland mittelfristig einen Marktanteil zwischen fünf und zehn Prozent anstrebe. Der Autobauer wolle ein „erreichbares Elektrofahrzeug“ anbieten und sich in Preissegmenten tummeln, „wo andere vielleicht mittel- bis langfristig nicht aktiv sein werden“. Damit dürften auch deutsche Premiummarken gemeint sein, die vorzugsweise Fahrzeuge für das hochpreisige Segment produzieren. (PF)