Das ist das „schlimmste Unternehmen der Welt“

Ein Riese aus dem Argarsektor ist laut einer Umweltschutzorganisation das schlimmste Unternehmen der Welt. Ihm werden zahlreiche Verfehlungen vorgeworfen.

Wayzata/USA - Eine Auszeichnung erhält wohl jedes Unternehmen gerne. Sie bewirkt, dass sich die Menschen für das Unternehmen interessieren. Das beschert Aufmerksamkeit - zum Teil sogar weltweit. Dass wir uns in Deutschland mit der Auszeichnung befassen, die der US-amerikanische Argrarkonzern Cargill erhalten hat, dürfte diesem nicht recht sein. Denn er ist jüngst zum schlimmsten Unternehmen der Welt gekürt worden. Dieses Prädikat hat er von der Umweltschutzorganisation Mighty Earth erhalten.

Mit Produkten von Cargill kommen Verbraucher häufig in Kontakt, ohne es zu wissen. Denn die Zielgruppe des Unternehmens ist nicht der Endkunde, sondern verarbeitende Betriebe. Es baut unter anderem Weizen und Baumwolle an, stellt Futtermittel für Tiere her und berät US-Bauern. Cargill ist der weltgrößte Hersteller von Rinderhackfleisch, auch ein Fast-Food-Riese gehört zu den Kunden. Cargill produziert Kakao, Schokolade, Öle, Fette, Salze und zahlreiche Zusatzstoffe für Lebensmittel. Auch Biotreibstoffe, Straßensalz und Straßenbeläge gehören zu den Produkten, die von Carfill hergestellt werden. Das zeigt: Es fast keinen Bereich in der Argrarbranche, in dem Cargill nicht tätig ist.

Schlimmstes Unternehmen der Welt: Mighty Earth wirft zahlreiche Verfehlungen vor

In einem 50 Seiten starken Bericht hat die Organisation Mighty Earth nun zusammengefasst, warum das Unternehmen das das schlimmste auf der ganzen Welt ist. Sie hat dazu zahlreiche Verfehlungen gesammelt. Die Zusammenstellung beruht auf eigenen Recherchen, aber auch auf öffentlichen Verfahren, die gegen Cargill bereits eingeleitet worden sind. Mighty Earth macht das Unternehmen unter andrem dafür verantwortlich, dass in Südamerika große Teile des Regenwalds gerodet werden. Dort werden demnach große Produktionsanlagen für Soja in die Natur gebaut. Das Soja wird laut der Organisation nach Europa, Asien und Nordamerika exportiert.

Erwiesen scheinen zudem die folgenden Verfehlungen zu sein. Verletzungen gegen das Luftreinheitsgesetz haben 2005 dazu geführt, dass das Unternehmen in den USA von der Regierung verklagt worden ist. Außerdem konnten wohl mehrere Fälle von Salmonellen- und E.Coli-Ausbrüchen auf verunreinigtes Fleisch zurückgeführt werden, dass Cargill an Fast-Food-Ketten geliefert hatte.

Schlimmstes Unternehmen der Welt streitet Vorwürfe nicht ab

Besonders schwerwiegend: Derzeit wird gegen das Unternehmen eine Klage vorbereitet, weil auf Plantagen wohl Kinder gearbeitet haben. Bis zu 14 Stunden sollen sie auf den Plantagen gewesen sein und dafür keinen Lohn erhalten haben. Sie sollen sogar geschlagen worden sein.

Laut einem Artikel von Spiegel Online hat Cargill die Vorwürfe zur Kenntnis genommen und keineswegs abgestritten. Denn zum guten Ton von Mighty Earth gehört es offenbar, dass die Organisation die Unternehmen mit den Vorwürfen konfrontiert, ehe sie den Bericht veröffentlicht. Doch obwohl angekündigt worden sei, die Rodungen zu stoppen, habe das Unternehmen dies nie umgesetzt. Daraus schlussfolgert Glenn Hurowitz, Geschäftsführer von Mighty Earth, gegenüber Spiegel Online: „Offenbar folgt das Unternehmen seinem Chef nicht.“ Vorstandsvorsitzender und damit besagter Chef von Cargill ist David MacLennan.

Für Mighty Earth steht derweil fest, dass es schwer werden wird, die Marktmacht von Cargill zu durchbrechen. Das Unternehmen sei in so vielen Bereichen tätig, dass es kaum möglich sei, in allen Segmenten, in denen es tätig ist, Veränderungen herbeizuführen. Des sei wenn überhaupt nur in einzelnen Bereichen möglich.

