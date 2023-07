„Kann sonst keine Hilfe vom Staat erwarten“: Neuer CDU-General will Bürgergeld umkrempeln

Von: Lisa Mayerhofer

Die CDU will sich das neue Bürgergeld vorknöpfen, sollte sie wieder an die Regierung kommen. Das verspricht der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.

Berlin/Stuttgart – Der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann machte am Wochenende klare Ansagen zu seinem neuen Amt – und welche Änderungen er anstrebt. Dabei sieht er auch beim Bürgergeld Korrekturbedarf. Dieses wolle er für den Fall einer Regierungsbeteiligung seiner Partei überarbeiten, kündigte Linnemann an.

CDU-Generalsekretär will Bürgergeld umbenennen und umkrempeln

„Wer nicht arbeiten kann, braucht die volle Unterstützung vom Staat“, sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Doch wer arbeiten könne und Bürgergeld beziehe, müsse auch eine Arbeit annehmen. „Sonst kann er keine Hilfe vom Staat erwarten. Deswegen werden wir uns, wenn wir an die Regierung kommen, das Bürgergeld vornehmen.“ Schon der Begriff führe in die Irre, meinte Linnemann. „Bürgergeld klingt so, als ob diese Leistung aus Steuergeld jedem Bürger zusteht. Das müssen wir ändern.“

Der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat es auf das Bürgergeld abgesehen. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Die Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Bürgergeld zum 1. Januar 2023 eingeführt – es löste das bisherige Hartz-IV-System ab. Das Bürgergeld ist eine zentrale sozialpolitische Reform der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Mit dem Start des Bürgergelds wurden die Regelsätze der Beziehenden erhöht – und sollen sich künftig an der Inflationsrate orientieren. Zudem können Arbeitsuchende mehr von ihrem Ersparten behalten als bisher. Darüber hinaus wurde der Vermittlungsvorrang aufgehoben, um mehr Unterstützung bei Weiterbildungen leisten zu können. Sanktionen gibt es weiterhin, diese erfolgen nun nach einem dreistufigen System.

Bürgergeld: Kritik aus der SPD zu Linnemanns Vorstoß

Linnemann sagte der Zeitung weiter: „Es gibt in Deutschland eine leise, aber klare bürgerliche Mehrheit, die sich an Regeln hält, die morgens arbeiten geht und sich abends im Sport- oder Musikverein engagiert.“ Für diese Menschen da zu sein, sollte nach seinen Worten für die CDU allerhöchste Priorität haben. Der Ampel-Regierung warf er vor, Entscheidungen an den Menschen vorbei zu treffen. Er sagte: „Oft schreit die Minderheit so laut, dass die Mehrheit denkt, sie sei in der Minderheit.“

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, kritisierte den Vorstoß des CDU-Politikers. „Carsten Linnemann will Menschen zu Bittstellern machen und die Nöte der Wirtschaft sind ihm offenbar auch egal“, sagte Mast der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der Kern des Bürgergeldes sei die Vermittlung in dauerhafte Arbeit, um Hilfe vom Staat langfristig zu überwinden. „Wir wollen Menschen qualifizieren, damit sie dauerhaft beschäftigt sind und gute Löhne verdienen.“ Wegen des Fachkräftemangels stärke das Bürgergeld vor allem Aus- und Weiterbildung. „Das will die CDU offensichtlich zurückdrehen“, monierte die SPD-Politikerin weiter.

