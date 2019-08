castwerk GmbH & Co. KG:Die Welt wird grüner – und castwerk macht mit

Die castwerk GmbH & Co. KG ist auf Magnesium-Anwendungen im Druckguss- und Thixomoldingverfahren bei der Herstellung von Bauteilen für die Automobilbranche und urbane Mobilität spezialisiert.

Unter dem Motto „Wir machen die automobile und urbane Welt leichter“ – und leichter bedeutet, weniger Verbrauch und mehr Reichweite – bietet das castwerk als einziges Unternehmen in Europa seinen Kunden die gesamte Bandbreite der Magnesium-Fertigungstechnologien an.

+ Getriebegehäuse und -deckel: Das Bauteil wurde als weltweit bestes Magnesium-Bauteil 2018/19 ausgezeichnet und bietet extrem hohe Belastbarkeit bei minimalstem Geräuschpegel. © castwerk GmbH & Co. KG

Als modernstes Unternehmen für Magnesium-Fertigung versteht die castwerk GmbH & Co. KG die Bedeutung von Effizienz ganz genau und trägt somit zur Verbesserung der CO2-Bilanz maßgeblich bei. Die Besonderheiten von Magnesium liegen zum Beispiel in der Gewichtsoptimierung und in der hohen Festigkeit des Bauteils.