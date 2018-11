Diese beliebte Schuhkette wird es bald nicht mehr geben - Reno übernimmt

Eine bekannte Schuhkette mit über 70 Filialen verschwindet jetzt vom deutschen Markt. Die Läden werden aufgekauft - Schuhe wird es dort in Zukunft aber weiterhin geben.

Berlin - Die beliebte Schuhkette CCC aus Polen verschwindet vom deutschen Markt, wie textilwirtschaft.de berichtet

Wie chip.de unter Berufung auf den Artikel schreibt, habe der seit 2013 in Deutschland vertretene Konzern CCC sogar einen Ausbau auf über 1000 Geschäfte in Deutschland geplant. Das Konzept der Kette ist, Markenschuhe in hoher Qualität günstig zu verkaufen. Nach zehn Jahren auf dem deutschen Markt schreibt das Unternehmen nun jedoch rote Zahlen: Demnach habe CCC ein Umsatzminus von 12,3 Prozent im ersten Halbjahr 2018 verzeichnet.

Reno übernimmt CCC-Filialen

Die Schuhkette Reno übernehme das Geschäft, berichten verschiedene Medien: Zuerst die Belieferung, dann sollen nicht rentable Filialen geschlossen und die Verbleibenden in Reno umbenannt werden. Dabei übernehme Reno auch einen Teil der Kosten für die Schließung der Verlust-Läden, berichtet immobilien-zeitung.de. Über den Kaufpreis werde noch verhandelt.

lr