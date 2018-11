Überraschung bei Coca-Cola: Firma bringt neues ungesundes Getränk raus 

Coca-Cola ist einer der größten Getränkehersteller der Welt. Mit einem neuen Produkt will der Konzern nun einen weiteren Markt erobern.

Atlanta - Täglich werden weltweit rund 1,9 Milliarden Getränke der Marke Coca Cola konsumiert. Jetzt will der Konzern sein Sortiment erweitern und eine neue Sparte des Lifestyle-Getränkemarkts erobern.

Coca-Cola bringt 2019 einen Energy-Drink auf den Markt

Bald soll ein Energy-Drink von Coca Cola in den Regalen der Supermärkte stehen. Wie „Chip Online“ berichtete will das Unternehmen die Sorten Coca-Cola Energy und Coca-Cola Energy Zero Sugar im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Ab dem Sommer 2019 können Kunden die neuen Cola-Sorten dann probieren. Coca-Cola dachte vor Kurzem auch über einen Hanf-Wirkstoff in einem „Wellness-Drink“ nach.

Mit dem Einstieg in den Markt der Energy-Getränke öffnet sich Coca-Cola die Tür zu einer Goldgrube: 2017 lag der Gesamtumsatz durch Energy-Drinks alleine in Deutschland bei 1,1 Milliarden Euro. Marktführer ist Red Bull. Dicht gefolgt von dem US-amerikanischen Unternehmen Monster Beverage. Im Jahr 2014 kaufte Coca Cola knapp ein Fünftel des Unternehmens und ist auch für dessen Vertrieb in Deutschland zuständig.

Coca-Cola greift mit Energy-Drink Red Bull an

Mit der neuen Produktmarge greift Coca-Cola somit hauptsächlich Red Bull an. Der österreichische Konzern machte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 6,28 Milliarden Euro und vertreibt den meist gekauften Energy-Drink weltweit. Das Sponsoring von Sportlern und Sportevents trieb den Bekanntheitsgrad der Marke weiter in die Höhe.

Red Bull spricht so genau die junge, coole Zielgruppe an, die Lifestyle-Getränke täglich konsumieren. Laut einer Umfrage im Jahr 2018 gaben 7,94 Millionen Personen in Deutschland ab 14 Jahren an, innerhalb der letzten zwei Wochen Energy Drinks gekauft oder konsumiert zu haben. Ein riesen Markt - mit riesen Umsatzpotential.

Manche Energydrinks enthalten 13 Stück Würfelzucker pro Dose

Wenn der Kaffee zu schwach ist, greifen viele Menschen zu Energydrinks. Doch diese sind sehr ungesund.

