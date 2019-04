Coca-Cola bringt neues Getränk heraus - es hat sehr starke Wirkung

© picture alliance / Karl-Josef Hi / Karl-Josef Hildenbrand

Coca-Cola bring ab Mai ein neues Produkt in die Verkaufsregale.

© picture alliance / Karl-Josef Hi / Karl-Josef Hildenbrand

Der Getränke-Riese Coca-Cola bringt im Mai ein neues Produkt auf den deutschen Markt. Doch schon vor dem Verkaufsstart ist die Konkurrenz riesig.

München - Der Getränke-Konzern Coca-Cola plant im Mai einen eigenen Energy-Drink in die Verkaufsregale zu bringen, wie bild.de berichtet. Damit drängt er jedoch auf einen hart umkämpften Markt. Allein der Branchen-Primus Red Bull hat seinen Umsatz im vergangen Jahr um 3,8 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gesteigert, wie es auf dem Newsportal heißt.

Neues Getränk von Coca-Cola: „Energy“ im Namen

Der Name für das neue Getränk steht ebenfalls schon fest. Es wird Coca-Cola Energy heißen und in einer normalen sowie einer zucker- und kalorienfreien Variante verkauft werden. Das Besondere an dem Energy-Drink des Getränke-Riesen: Er enthält kein Taurin. Dafür werden, laut Angaben des Herstellers, mehr natürliches Koffein, Guarana-Extrakt und B-Vitamine verarbeitet.

Ikea bietet einen neuen Service: Den kennt man sonst von Autohändlern

Coca-Cola Energy enthält drei Mal mehr Koffein als normale Cola

„Coca-Cola Energy enthält Zutaten natürlichen Ursprungs und hat dabei den köstlichen, erfrischenden Geschmack von Coca-Cola“, so Javier Meza, Marketingchef bei Coca-Cola. Das neue Energiebündel wird es in den handelsüblichen Energy-Drink-Dosen zu 250 Milliliter geben. Dabei sind dann laut Herstellerangaben 80 Milligramm Koffein enthalten. Zum Vergleich: In einer durchschnittlichen Cola sind lediglich 25 Milligramm auf dieselbe Menge enthalten.

Neues Coca-Cola-Getränk hat etwa die Wirkung einer Tasse Kaffee

Gefährlich ist der Koffein-Wert aber nicht. Erwachsene mit Normalgewicht können ohne Bedenken bis zu 400 mg Koffein pro Tag zu sich nehmen. Der Koffein-Anteil beträgt in etwa so viel, wie in einer Tasse Filterkaffee.

Ab Mai geht der Verkauf los und die Zielgruppe für den neuen Drink sind die 18- bis 35-Jährigen. Wer nicht so lange warten kann, der sollte vielleicht einen Urlaub in Spanien oder Ungarn einlegen. Dort gibt es das neue Erfrischungsgetränk schon jetzt zu kaufen.

Bei diesem Produkt ist Vorsicht geboten! Gefährliches Material in Edeka-Brot gefunden. Auch bei dem Kauf dieses Aldi-Produkts sollten Sie besonders aufpassen.

Video: Die kuriosesten Coca-Cola Lifehacks