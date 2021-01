Corona und Hartz 4: Sozialverband fordert mehr Hilfe für Bedürftige

Insbesondere die Bedürftigen und Menschen, die Hartz 4 beziehen, sind von Corona hart getroffen. Sozialverbände fordern eine Erhöhung der Bezüge und zusätzliche Unterstützung.

Frankfurt – Die Corona-Pandemie dominiert weiter das Tagesgeschehen in Deutschland. Weitreichende Maßnahmen wurden beschlossen, ein Ende ist jedoch nicht in Sicht. Insbesondere für Menschen, die Hartz 4 beziehen, ist die Situation um das Coronavirus auch in finanzieller Hinsicht prekär, da sind sich viele Experten einig.

Wie die Corona-Pandemie Hartz 4-Bezieher:innen trifft

Corona trifft vor allem die Menschen, mit einem geringen Grundeinkommen. Kosten für Desinfektionsmittel oder Masken, die zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus benötigt werden, sind für alle, die von Hartz 4 leben müssen, eine stärkere finanzielle Belastung als für einkommensstarke Menschen.

Jahr Höhe des monatlichen Hartz 4-Regelsatzes 2017 409 Euro 2018 416 Euro 2019 424 Euro 2020 432 Euro Quelle: Bundesagentur für Arbeit/statista

Corona sorgt für zusätzliche Kosten: Verbände fordert Aufstockung der Bezüge von Hartz 4

Außerdem entfällt die Verpflegung der Kinder in den Schulen und Kitas, da diese aufgrund der Lockdown-Maßnahmen vorerst geschlossen sind. Die tägliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen zu Hause belastet ebenfalls das monatliche Budget der Hartz 4-Empfänger:innen und versursacht somit weitere Kosten in Zeiten der Corona-Pandemie.

Daher werden in Wirtschaft und Politik Forderungen für eine weitere Aufstockung der Harzt 4-Bezüge laut. Der deutsche paritätische Wohlfahrtsverband fordert beispielsweise eine sofortige Aufstockung der Grundsicherungsleistungen, denen auch Hartz 4 angehört, um 100 Euro im Monat. Zwar wurde der Regelsatz für das Arbeitslosengeld II für das Jahr 2021 auf monatlich 446 Euro erhöht, durch die Folgen von Corona sei dies allerdings bei Weitem noch nicht ausreichend, sagen Sozialverbände.

Menschen in Hartz 4 von Corona stärker betroffen: Sozialverband kritisiert Bundesregierung

Der paritätische Wohlfahrtsverband macht sich außerdem dafür stark, dass Jobcenter die Ausgaben für die Anschaffung von Geräten, die für das Homeschooling in Zeiten von Corona notwendig sind, übernehmen. Einige Kinder und Jugendliche von Familien, die Hartz 4 beziehen, können aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht problemlos von zu Hause am Unterricht teilnehmen. Vor allem die Kosten für digitale Lernmittel, wie zum Beispiel Laptops und Drucker, sollten laut Verband von Jobcentern übernommen werden.

Gerade die Bedürftigen leiden unter der Corona-Pandemie. Sozialverbände fordern finanzielle Unterstützung für Hartz-4-Empfänger:innen.

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer der Paritätischen, kritisiert das bisherige Vorgehen der Bundesregierung. „Die Regierung hat es in den vergangenen Monaten versäumt, dafür zu sorgen, dass einkommensarme Haushalte in der Krise nicht noch weiter abgehängt werden“, wird er auf der verbandseigenen Homepage zitiert. „Bei all den Milliarden, die bisher zur Bewältigung der Corona-Krise ausgegeben wurden, findet sich kaum ein Cent für Menschen in Hartz 4 oder Altersgrundsicherung.“

Hartz 4 und Corona: Auch Die Linke fordert Unterstützung für die Einkommenschwachen

Eine noch stärkere Erhöhung der Leistungen für Menschen in Hartz 4 fordert beispielsweise Sabine Zimmermann von der Partei „die Linke“. Die sächsische Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Familien und Jugend im Deutschen Bundestag macht sich aufgrund von Corona für eine Steigerung der monatlichen Bezüge von Bedürftigen um 200 Euro stark. Auch sie spricht darüber hinaus von zusätzlichen finanziellen Leistungen, die für digitale Lernmittel oder den hohen Bedarf an Hygiene- und Schutzartikeln bezahlt werden sollen. (Yannick Wenig)

