Wirtschaftsweisen rechnen mit noch drastischerem Konjunktureinbruch

Die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft in Deutschland beunruhigen die Experten zusehends. Die Wirtschaftsweisen schlagen Alarm.

Die Horror-Nachrichten für die Wirtschaft in Deutschland ebben nicht ab.

in ebben nicht ab. Die Folgen der Corona-Krise* sind gravierend.

sind gravierend. Auch die Wirtschaftsweisen mussten ihre Prognose zum Konjunktureinbruch korrigieren.

Frankfurt - Die Wirtschaft in Deutschland ächzt unter dem Druck der Corona-Krise. Und der Konjunktureinbruch könnte im Jahr 2020 deutlich gravierender ausfallen, als bisher erwartet wurde. So haben auch die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Prognose zum Konjunktureinbruch nochmals verschärft.

Corona-Krise: Wirtschaftsweisen prognostizieren stärkeren Einbruch der Konjunktur

Ursprünglich hatte das Gremium der Wirtschaftsweisen bereits Ende März eine Prognose zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die deutsche Wirtschaft abgegeben. Damals war der Sachverständigenrat als wahrscheinlichste Prognose von einem fünf Wochen andauernden „Lockdown“ ausgegangen, nach dem die Einschränkungen für Unternehmen und Konsumenten wieder gelockert werden würden. Dieser Annahme zufolge gingen die Wirtschaftsweisen im schlimmsten Fall von einem Konjunktureinbruch um 5,4 Prozent aus.

Jetzt scheinen die Wirtschaftsweisen noch drastischere Auswirkungen der Corona-Krise auf die deutsche Wirtschaft* zu erwarten. Unter anderem auf Twitter meldete das Gremium, es werde ein Konjunktureinbruch von bis zu 6,5 Prozent befürchtet.

Der @SVR_Wirtschaft erwartet für das Jahr 2020, dass die deutsche Wirtschaft um 6,5% schrumpfen wird. Für das Jahr 2021 wird wieder mit einem positiven Wachstum von 4,9% gerechnet. Mehr dazu unter: https://t.co/KO8ueRzLit #Konjunkturprognose pic.twitter.com/iML38hxRxk — Sachverständigenrat (@SVR_Wirtschaft) June 23, 2020

Wirtschaft in der Corona-Krise: Exportwirtschaft mit drastischen Rückgängen

Dass die Krise die Wirtschaft in Deutschland schlimmer treffen könnte, als noch im März erwartet, hatte sich bereits abgezeichnet. Die Industrieproduktion sank auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren und für die Exportwirtschaft hatte der April keine Besserung parat. So brach der Deutsche Export um 30 Prozent gegenüber dem Vormonat ein. Ebenso litten Inlandstourismus und Gastgewerbe stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Ein Anstieg an Firmenpleiten wird von vielen Experten erwartet.

Dass man die Ende März getroffene Prognose noch einmal korrigieren wolle, hatte der Vorsitzende des Gremiums der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, bereits im Mai angekündigt. Lars Feld nannte bei dieser Ankündigung auch einen weiteren Faktor für die brenzliche Lage der Wirtschaft in Deutschland: „Der Lockdown hat länger gedauert, und die Außenwirtschaft wird härter getroffen als erwartet. Vor allem im Hinblick auf die USA waren wir deutlich zu optimistisch."

Corona-Krise: Schwerste Rezession in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg

Noch düsterer sieht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in die Zukunft. Er ging Mitte Mai sogar von „mindestens zehn Prozent“ Konjunktureinbruch aus. Und auch die Bundesbank kalkuliert mit einem Minus von 7,1 Prozent.

Auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 5,7 Prozent eingebrochen. Aufgrund der Corona-Krise rechnen Experten nunmehr mit der schwersten Rezession in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. (slo mit dpa)

