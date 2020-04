Merkels Corona-Maßnahmen stoßen auf Zorn - Steak-Ketten-Gründer wettert über „Panikmache“

Die Corona-Maßnahmen fallen hart aus, scheinen aber unvermeidlich. Ein deutscher Gastronom sieht das ganz anders - und wettert über „halb leere“ Krankenhäuser.

Das Coronavirus* trifft die Wirtschaft in aller Welt hart. Auch in Deutschland brauchen unzählige Unternehmen Staatshilfen - auch prominente.

Betroffen sind aber nicht zuletzt auch „kleine“ Selbstständige, Freischaffende und Künstler.

Über die Entwicklungen in der Wirtschaft Europas und im Rest der Welt halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

München/Hamburg - Auch wenn in Bälde weitere Läden öffnen dürfen: Die Coronavirus-Krise trifft die deutsche Wirtschaft extrem hart. Mittlerweile wächst an einigen Stellen auch deutlich vernehmbarer Unmut. Die deutsche Reisebranche bleibt unterdessen skeptisch mit Blick auf den kommenden Sommer.

Deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise: „Angstgetrieben Panik gemacht“ - Gastronom wetter gegen Regierung

Zuletzt waren es die Grenzen der wirtschaftlichen Lockerungen der Bundesregierung, die Wirtschaftsvertreter auf die Palme trieben. Die Kaufhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof will sogar gegen die in weiten Deutschlands gültige Obergrenze von 800 Quadratmeter klagen.

Andere Wirtschaftstreibende haben noch grundlegendere Vorbehalte - trotz umfangreicher Hilfen und Kurzarbeitergeld*: Der Hamburger Unternehmer Eugen Block hat die Bundesregierung nun massiv für ihre Corona-Politik kritisiert. „Die Herrschaften haben angstgetrieben Panik gemacht“, sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

„Ich warte immer noch auf den seit langem angekündigten Corona-Peak. Noch immer stehen die Krankenhäuser halb leer“, monierte der 79-jährige Gründer und Mehrheitsgesellschafter der Restaurantkette Block House. „Mit den entstehenden Kosten hätte Herr Spahn seine Intensivabteilungen verdoppeln können. Nein, er muss das ganze Volk wegsperren und das Leben auf den Kopf stellen.“

Coronavirus trifft Wirtschaft: „Block House“-Chef empört - böse Briefe an Minister

Bereits im März habe er Briefe verschickt, an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und das Robert Koch-Institut. „Ich habe klargemacht, dass das totale Einstellen des öffentlichen Lebens zum wirtschaftlichen Niedergang führt.“ Dem Finanzminister habe er geschrieben, wie viel er in diesem Jahr bereits verloren habe, so Block - und er werde versuchen, sich das entgangene Geld von der Regierung zurückzuholen.

Block sagte, er selbst habe keine Angst vor dem Coronavirus, obwohl er mit seinen 79 Jahren zur Risikogruppe* gehöre: „Fangen Sie nicht auch noch an mit der Panikmache! Dann sterbe ich eben drei Tage früher, na und? Ich habe Gottvertrauen. Ich gehe danach zum liebenden Gott.“ Stephan von Bülow, Geschäftsführer der Block-Gruppe, sieht die Lage aber anders. „In dieser Krise muss jeder seinen Beitrag leisten“, sagte er dem Spiegel zufolge.

Wirtschaft spürt Folgen der Corona-Krise: „Reisesommer wird anders sein“

Auf eine baldige Rückkehr zur Normalität will man im Reisegeschäft unterdessen nicht hoffen. Dort geht man davon aus, dass Sommerurlaube wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst nur in Deutschland stattfinden werden. "Dieser Reisesommer wird sicher anders sein als in den Jahren zuvor", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, dem Tagesspiegel.

Eine Lockerung der Reisebeschränkungen werde schrittweise und mit Bedacht erfolgen - dergestalt hatte sich am Freitag auch Außenminister Heiko Maas geäußert. Urlaubsreisen würden daher zunächst nur in bestimmten Regionen Deutschlands möglich sein.

"Auch in einigen europäischen Ländern, die die Corona-Pandemie gut gemeistert haben, wird es in einem zweiten Schritt wahrscheinlich möglich sein, Reisen unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen zu unternehmen", sagte Fiebig der Zeitung weiter.

Coronavirus und die Reise-Wirtschaft: TUI rechnet mit Deutschland- und Europareisen im Sommer

Auch TUI, Europas größter Reiseveranstalter, erwartet im Sommer als erstes Reisen innerhalb Deutschlands und in europäische Länder. "Wann welche Ziele bereist werden können, hängt zum einen von der Entscheidung der Bundesregierung ab und zum anderen von den einzelnen Urlaubsländern", sagte eine TUI-Sprecherin der Zeitung. "Sobald ein Urlaubsland grünes Licht gibt, sind wir in der Lage, Reisen dorthin anzubieten".

Auch

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

(CSU) hatte zuletzt auf mögliche Reisen innerhalb Deutschlands verwiesen - Schleswig-Holstein befasst sich

bereits mit dem Plan einer schrittweisen touristischen Öffnung

. Kaum Anklang fand am Freitag eine von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) angestoßene

Debatte über einen Verzicht auf Sommerferien

.

Die Buchungen für Kreuzfahrtreisen im Jahr 2021 steigen unterdessen bereits jetzt stark an, wie Merkur.de* berichtet.

dpa/AFP/fn

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.