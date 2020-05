Corona-Krise trifft Lufthansa: Ein Berliner Flughafen macht vorübergehend dicht

Die Lufthansa will ihren Flugplan in der Corona-Krise wieder erweitern. In vielen Städten sind die Terminals allerdings menschenleer.

Die Lufthansa leidet heftig unter der anhaltenden Corona*-Pandemie .

leidet heftig unter der anhaltenden . Das Unternehmen hat bereits um staatliche Hilfen gebeten.

gebeten. Unterdessen werden wegen fehlender Passagiere bundesweit Terminals geschlossen - auch in Berlin .

geschlossen - auch in . Hier finden Sie die grundlegenden Fakten* zum Coronavirus. Außerdem: Aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Corona-News aus Deutschland finden Sie in unserem Ticker*. Das Wichtigste zum Thema gibt es auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Corona News. Jetzt Fan werden. Diese neuen Corona-Regeln sollen gelten - ein Überblick*.

Update vom 20. Mai, 09.05 Uhr:Wie in vielen anderen Städten sind seit Beginn der Corona-Krise auch in Berlin die Terminals menschenleer - der Flughafen Tegel kann nun am 15. Juni vorübergehend außer Betrieb gehen. Das haben der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg am Mittwoch in einer Gesellschafterversammlung beschlossen. Auch die Lufthansa flog den Hauptstadtflughafen bislang an.

Die Flughafengesellschaft will Tegel vom Netz nehmen, um angesichts des Passagierrückgangs die Kosten zu begrenzen. Der Berliner Flugverkehr würde dann in Schönefeld, dem zweiten Flughafen der Stadt, konzentriert.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat bei der Berliner Luftfahrtbehörde beantragt, die Betriebspflicht zunächst für zwei Monate aufzuheben. Er ist jedoch skeptisch, ob Tegel vor der ohnehin geplanten endgültigen Schließung im November noch mal ans Netz geht.

Corona-Krise: Lufthansa als „zweite Deutsche Bahn“? Söder warnt vor Verstaatlichungs-Fehler

Update vom 15. Mai, 16.15 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat sich in der Debatte über Hilfen für die Lufthansa kritisch zum derzeit diskutierten Modell einer Staatsbeteiligung von rund 25 Prozent geäußert. Die CSU sei „außerordentlich skeptisch, ob dieses Halbverstaatlichungsmodell richtig ist“, sagte Söder am Freitag vor Journalisten in Berlin.

„Wir glauben, dass das nicht der richtige Weg ist, die Lufthansa zu einer zweiten Deutschen Bahn zu machen.“ Hier sei „das letzte Wort nicht gesprochen“, sagte der bayerische Ministerpräsident und betonte: „Hilfe ja, aber keine Verstaatlichung.“ Zugleich nannte Söder einen Impuls für Leitindustrien wie die Automobilwirtschaft unverzichtbar. „Wir können nicht 10 Milliarden Euro für die Lufthansa aufwenden und auf der anderen Seite sagen, aber Auto spielt keine Rolle.“

Negativschlagzeilen macht unterdessen ausgerechnet ein Großaktionär der Lufthansa: Heinz Hermann Thiele hält auch den Löwenanteil am Konzern Knorr-Bremse - und könnte nun einen dreistelligen Millionenbetrag an Dividende erhalten, trotz Kurzarbeit in diesem Unternehmen.

Coronavirus-Krise: Lufthansa erweitert Flugplan ab Juni - Mallorca, USA und Dubai wieder angeflogen

Update vom 14. Mai, 17.01 Uhr: Die Lufthansa will ihren Flugplan im Juni wieder deutlich ausweiten. Bis Ende Juni sollen mehr als 1800 Verbindungen geflogen werden. Die ersten Flüge davon sollen bereits jetzt buchbar sein. So sollen mehr als 106 Ziele in Deutschland und Europa und mehr als 20 interkontinentale Ziele angeflogen werden.

„Mit dem Flugplan für Juni leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung der Luftfahrtinfrastruktur. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen und europäischen Wirtschaftsmacht. Die Menschen wollen und können wieder reisen, ob im Urlaub oder aus geschäftlichen Gründen. Deshalb werden wir unser Angebot in den kommenden Monaten Schritt für Schritt weiter ausbauen und Europa miteinander und Europa mit der Welt verbinden“, wird Harry Hohmeister, Vorstandsmitglied der Deutschen Lufthansa AG, zitiert.

In der Mitteilung heißt es weiter: „Die zusätzlichen Flüge der Lufthansa, die in der ersten Junihälfte in Deutschland und Europa wieder aufgenommen werden, kommen aus Frankfurt, Hannover, Mallorca, Sofia, Prag, Billund, Nizza, Manchester, Budapest, Dublin, Riga, Krakau, Bukarest und Kiew. Von München aus sind es Münster / Osnabrück, Sylt, Rostock, Wien, Zürich, Brüssel und Mallorca.“

Lufthansa Group airlines are expanding June flight schedule significantly. More than 1,800 weekly connections to over 106 German and European destinations and over 20 long-haul destinations will soon be back on offer. More information: https://t.co/k7oWQJ6e2E pic.twitter.com/s84Gea7Hv7 — Lufthansa News (@lufthansaNews) May 14, 2020

Lufthansa verzeichnet einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro

Update vom 14. Mai: Lufthansa erlebt an der Börse einen Absturz mit einem operativen Verlust (bereinigtes Ebit) von 1,2 Milliarden Euro. Der Luftverkehr gehört mit dem Tourismus und dem Gastgewerbe zu den Branchen, die die Pandemie am schwersten trifft.

Lufthansa veröffentlicht Liste von Tochtergesellschaften in Steueroasen

Update vom 12. Mai: Im Ringen um staatliche Hilfe in der Corona-Krise hat die Lufthansa eine Liste ihrer Tochtergesellschaften mit Sitz in Steueroasen veröffentlicht. Dies geschehe, um die von Politikern gewünschte Transparenz herzustellen, teilte Lufthansa am Dienstag mit. Es handle sich um die Länder oder Gebiete, die auf der EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke geführt werden.

Bei allen in einem solchen Land oder Gebiet ansässigen Gesellschaften handle es sich um Firmen mit operativem Geschäftsbetrieb, die zur LSG Group gehören, wie Lufthansa mitteilte. Die Tochter ist zuständig für die Belieferung mit Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote und Beratung auch anderer Unternehmen weltweit.

In Panama sitzen demnach die Holdinggesellschaft Arlington Services und die Catering-Firma Sky Chefs de Panama mit insgesamt 500 Mitarbeitern. Auf Guam haben die Holdinggesellschaft LSG Catering Guam und die Cateringfirma LSG Lufthansa Service Guam mit insgesamt 186 Mitarbeiterin ihren Sitz.

Auf den Cayman-Inseln und den Jungferninseln ist die LSG Group demnach zu 49 Prozent an der Holding Inflite Holdings Cayman beteiligt, die wiederum mehrere Beteiligungen in der Karibik hält, darunter an Cateringfirmen.

"Als global agierendes Unternehmen ist die Lufthansa Group in einer Vielzahl von Ländern selbst oder mit ihren Tochtergesellschaften vertreten", erklärte der Konzern in Frankfurt am Main. "Selbstverständlich werden in allen Ländern, in denen der Lufthansa Konzern tätig ist, die nationalen und internationalen Rechts- und Steuervorschriften beachtet."

Bei Standortentscheidungen spielten verschiedenste Parameter eine Rolle. So verfolge die LSG Group als weltweit tätiger Cateringspezialist die Strategie, Gesellschaften dort zu gründen, wo dies aus operativen Gründen geboten sei.

Altmaier verspricht Rettung der Lufthansa - und hat konkrete Pläne für den Umgang mit dem operativen Geschäft

Update vom 11. Mai: Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) soll der Staat sich nach einer Rettung der Lufthansa aus den unternehmerischen Entscheidungen des angeschlagenen Luftfahrtkonzerns heraushalten. Am Sonntagabend sagte der CDU-Politiker im ARD-„Bericht aus Berlin“: „Für mich ist es wichtig, dass wir keinen Einfluss ausüben auf unternehmerische Entscheidungen.“

Er erklärte, dass sich solche Eingriffe des Staates in das operative Geschäft eines geretteten Unternehmens „in der Vergangenheit nie bewährt“ hätten. Über die Form der staatlichen Hilfe für die Lufthansa sagte Altmaier, die fünf zuständigen Ministerien würden derzeit über ein konkretes Modell verhandeln. Es gebe demnach mehrere Möglichkeiten, die Interessen des Steuerzahlers zu wahren.

Update vom 7. Mai: Die von der Corona-Krise stark betroffene Fluggesellschaft Lufthansa verhandelt derzeit mit dem deutschen Staat über ein Rettungspaket in Höhe von neun Milliarden Euro. Das hat das Unternehmen am Donnerstag offiziell bestätigt. Der Bund soll dabei einen Anteil von bis zu 25 Prozent, sowie eine Vertretung im Aufsichtsrat anstreben. Darüber hinaus soll die Lufthansa auf künftige Dividenden-Zahlungen verzichten. Die Verhandlungen und die politische Willensbildung dauern jedoch noch an, so die Lufthansa.

Lufthansa in Not: Altmaier - Unternehmen „gehört zum Tafelsilber unserer Wirtschaft“

Update vom 7. Mai: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das hohe Interesse des Staates an der Rettung der finanziell angeschlagenen Lufthansa betont. „Die Lufthansa gehört, wie andere Unternehmen auch, zum Tafelsilber unserer Wirtschaft“, sagte Altmaier am Donnerstag der Sendung Bild Live. Millionen Jobs hingen an dem Konzern. „Deshalb werden wir einen Ausverkauf dieses Tafelsilbers verhindern.“

Altmaier sagte, der Bund werde der Lufthansa aus dem milliardenschweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds „gegen entsprechende Bedienungen und Sicherheiten“ Unterstützung gewähren. Der Minister warnte erneut vor ausländischen Übernahmeversuchen, beispielsweise aus China: „Wir werden uns gegen ausländische Investoren, die glauben, zu Schnäppchenpreisen an bekannte und renommierte deutsche Firmen zu kommen, wehren.“

Die Lufthansa verhandelt mit der Bundesregierung über ein Rettungspaket. Konzernchef Carsten Spohr hatte in den letzten Tagen mehrmals einen erfolgreichen Abschluss in Kürze angekündigt.

Umstritten ist in der Politik, ob und wenn ja welche Mitspracherechte der Staat für eine Milliardenhilfe bei der Lufthansa bekommen soll. Spohr selbst hatte vor einem zu großen Staatseinfluss auf sein Unternehmen gewarnt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) pocht indes wegen der Corona-Krise auf höhere Steuern für Reiche.

Lufthansa in Not: Bundesregierung will offenbar groß einsteigen - mit „Wucher“-Angebot?

Update vom 4. Mai: Das Ringen um Staatshilfen für die Lufthansa dauert an. Eine Einigung zwischen dem Vorstand von Deutschlands größter Airline und Vertretern der Regierung in den nächsten Tagen sei aber wahrscheinlich, hieß es am Montag.

Der Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, kritisierte unterdessen die angebliche Forderung nach acht oder neun Prozent Zinsen für die stille Beteiligung des Staates. Das erinnere ihn "an Wucher", sagte Tüngler am Montag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Lufthansa sei unverschuldet in die Krise geraten, betonte er.

Widerstand aus Brüssel gegen die Pläne ist nicht zu erwarten. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte am Montag zu den staatlichen Hilfen für den Konkurrenten Air France, die Hilfen seien notwendig und verhältnismäßig und entsprächen den EU-Vorgaben für die Beseitigung "einer beträchtlichen Störung im französischen Wirtschaftsleben". Air France bekommt sieben Milliarden Euro vom Staat.

Die Unionsfraktion fordert unterdessen, die Beteiligung klar zu befristen. Ein solcher Schritt komme „nur ausnahmsweise in Betracht, wenn es sich um ein systemrelevantes Unternehmen handelt und alle anderen Hilfsinstrumente nicht greifen“, betonte Fraktionsvize Carsten Linnemann am Montag. „Umso wichtiger ist es, jede Beteiligung bereits beim Einstieg zeitlich zu begrenzen.“

Lufthansa in Not: Bundesregierung will offenbar groß einsteigen - aber fordert eine Garantie

Update vom 1. Mai: Die Verhandlungen über milliardenschwere Staatshilfe für die in der Corona-Krise schwer belastete Lufthansa dauern an. In Regierungskreisen war am Freitag von anhaltenden Gesprächen die Rede. Nach Informationen der dpa geht es um ein Rettungspaket in Höhe von neun bis zehn Milliarden Euro.

Wie der Spiegel berichtete, soll gut die Hälfte davon - 5,5 Milliarden Euro - als stille Beteiligung fließen. Dafür verlange der Bund eine direkte Beteiligung von 25,1 Prozent an dem Dax-Konzern sowie eine Garantiedividende von neun Prozent. Zudem solle die staatliche Förderbank KfW 3,5 Milliarden Euro bereitstellen. Die Regierung bürge dafür.

Das Finanzministerium teilte auf Anfrage mit: „Wie üblich äußern wir uns nicht zu einzelnen Unternehmen.“ Die Lufthansa wollte den Bericht nicht kommentieren.

Update vom 28. April: In den Verhandlungen um mögliche Corona-Hilfen prüft die Lufthansa auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung anstelle eines direkten Staatseinstiegs.

Corona trifft Lufthansa: Tausende Stellen in Gefahr - Söder gibt Weg vor

Update vom 27. April, 14:35 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich zur Rettung des Flugriesen Lufthansa geäußert. Am Montag sagte Söder nach einer Vorstandssitzung der CSU: „Natürlich ist es wichtig, die Lufthansa zu retten. Die Lufthansa ist ein systemrelevantes Unternehmen.“

+ Nach CSU Vorstandssitzung: Söder spricht sich für eine Lufthansa-Teilhabe aus. © dpa / Peter Kneffel

Doch das Unternehmen zu verstaatlichen wäre der falsche Weg, so Söder. Vielmehr solle der Staat als „stiller Teilhaber denn als Aktionär“ tätig sein. Es gehe darum, dass die Lufthansa auch zukünftig ein „kräftiges Unternehmen“ bleibe.

In der Regierung gibt es noch keine Einigung darüber, wie der Lufthansa geholfen werden soll. Jüngst forderte die SPD ein Mitsprachrecht des Bundes im Falle einer staatlichen Unterstützung - genau das, was CDU/CSU nicht möchten.

Auch die Debatte um mögliche Staatshilfen für die wegen der Corona-Pandemie kriselnden deutschen Autobauer* nimmt indes an Fahrt auf.

Lufthansa trifft Corona-Schlag: Tausende Stellen in Gefahr - „werden anderes Unternehmen sein“

Erstmeldung vom 27. April:

München - Die einen profitieren von der Krise, die anderen tragen erheblichen Schaden davon: Letzteres trifft auch auf die Luftfahrtbranche zu. Wegen Ausgangsbeschränkungen und Reiseverboten ist die gesamte Luftfahrt nahezu zum Erliegen gekommen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden deshalb wohl bald Tausende Mitarbeiter der Airline-Konzerns Lufthansa zu spüren bekommen. Trotz milliardenschwerer Staatshilfen sind die Aussichten derzeit für viele der Beschäftigten alles andere als rosig.

+ Wegen Corona droht 10.000 Lufthansa-Mitarbeitern der Job-Verlust. © dpa / Boris Roessler

Coronavirus: Lufthansa muss 10.000 Jobs streichen - trotz milliardenschwerer Staatshilfen

In einer internen Botschaft an seine Mitarbeiter legte es Lufthansa-Chef und Vorstandvorsitzender Carsten Spohr am Freitag (24. April) offen: Er rechnet mit einem Abbau von 10.000 Jobs wegen der Corona-Pandemie. „Wir waren als erste Branche von dieser weltweiten Krise betroffen und die Luftfahrt wird mit die letzte sein, die sie verlassen wird“, so Spohr. Der erwartete Stellenabbau des größten europäischen Luftverkehrskonzern ist demnach eine Folge aus der Reduzierung seiner Flotte um 100 Flugzeuge. Für die Betreuung der übriggebliebenen 660 Flieger benötige er somit nur noch insgesamt 120.000 Mitarbeiter weltweit.

Auch BMW erwartet Verluste in der Corona-Krise und will Arbeitsplätze abbauen.

Lufthansa plant Stellenabbau und fordert wegen Coronavirus staatliche Unterstützung

Nach der Krise werde die Lufthansa „ein anderes Unternehmen sein", sagte Spohr. Davon geht der Konzern-Chef aus, denn er rechnet mit zehn Prozent weniger Erlösen nach der Pandemie. Frühestens in drei Jahren, also 2023, erwartet er eine Erholung des Unternehmens. Am Donnerstag (23. April) hatte das Unternehmen zuvor bekanntgegeben, dass es sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten könne. Deshalb stehe esderzeit in Verhandlungen um Staatshilfen in Milliardenhöhe.

Wie sich die Airline letztendlich von den betroffenen Beschäftigten trennen wird, das müsse noch mit den Gewerkschaften geklärt werden, so ein Lufthansa-Sprecher gegenüber ntv. Die niedrige Passagieranzahl, die geringen Gewinne und die erwartete Verschuldung zwingen Lufthansa nun zu einem Komplettumbau.

Sondermissionen der A330 – für die Versorgung mit medizinischem Material und den Erhalt globaler Lieferketten fliegen einige Passagierflugzeuge derzeit mit ungewöhnlicher Fracht. Ausgebaute Sitzreihen schaffen Platz für die benötigten Waren. Mehr im Video: https://t.co/86dKFN2uqf pic.twitter.com/FMEofSKEbd — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) April 24, 2020

Tochterfirmen in sogenannten Steueroasen bringen die Lufthansa bei der Firmenrettung in der Corona-Krise in Bedrängnis.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

jbr

Rubriklistenbild: © dpa / Britta Pedersen