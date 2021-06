Daimler ändert Tarifverträge für Elektro-Ingenieure und Software-Spezialisten

Orientierung an Tesla

+ © Marijan Murat/dpa Daimler ist auf der suche nach qualifizierten Fachkräften. Denen bietet der Konzern neue Tarife und großzügige Boni. © Marijan Murat/dpa

Der Autobauer Daimler ist auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal für die Produktion der E-Auto-Flotte. Deshalb zahlt der Konzern großzügige Boni.

Stuttgart - Die deutsche Automobilindustrie befindet sich im Wandel zur E-Mobilität. Dementsprechend wird auch der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal wie Elektro-Ingenieuren und Software-Spezialisten immer größer. Die Daimler AG aus Stuttgart lockt die internationalen Experten deshalb mit großzügigen Boni und einer Anpassung der Tarifverträge. Am Standort des Autobauers in Sindelfingen bei Stuttgart soll noch in diesem Sommer ein Pilotprojekt starten. Zuvor hatten einige qualifizierte Ingenieure den schwäbischen Traditionskonzern in Richtung Tesla verlassen. Wie BW24* berichtet, will Daimler mit großzügigen Boni weltweit Ingenieure anlocken - sechsstellige Summen.

Die Daimler AG stellte vor wenigen Wochen die E-Auto-Hoffnung EQS in einer digitalen Weltpremiere vor (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.