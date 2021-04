Youtuber Rezo wütet über Daimler: „Die haben richtig Cash rausgeholt“

Wut über Daimler und Corona-Politik: Der Youtuber Rezo hat in einem neuen Video Dampf abgelassen.

Trotz Corona-Pandemie hat Daimler die Dividenden an Aktionäre aufgestockt. Für den Konzern hagelte es Kritik. Auch der Youtuber Rezo geriet darüber jetzt in Rage.

Stuttgart - Zu Beginn der Corona-Pandemie zitterte die Daimler AG noch vor etwaigen Folgen. Tatsächlich sah es für den Konzern aus Stuttgart Anfang letzten Jahres überhaupt nicht gut aus. Die plötzliche Doppelbelastung aus Umstieg zur E-Mobilität und Coronavirus wog schwer. Doch auch die Daimler AG bekam Corona-Hilfen vom Staat und schaffte damit offenbar die Trendwende. So gut, dass es am Ende sogar für eine Dividendenerhöhung für Aktionäre reichte. Daimler bekam viel Kritik, in die jetzt auch eine bekannte Internetpersönlichkeit einstimmte. Wie BW24* berichtet, rechnete Youtuber Rezo jetzt mit Daimler ab.

Die Daimler AG aus Stuttgart muss neben dem Coronavirus auch noch den Wandel zur E-Mobilität bewältigen. Der Fahrzeughersteller will in Zukunft keine Verbrenner mehr bauen