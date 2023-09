„Endlich harmonisieren“: McAllister sieht Berlin und Paris im Panzer-Streit unter Zugzwang

Von: Thomas Schmidtutz

David McAllister (CDU): Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments fordert angesichts der stockenden Entwicklung des Kampfpanzer-Systems der nächsten Generation (MGCS) rasch Klarheit. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der einflussreiche Europa-Parlamentarier David McAllister (CDU) sieht die schleppenden Fortschritte bei zentralen deutsch-französischen Rüstungsprojekten mit Sorge und hofft auf den Gipfel Anfang Oktober.

München/Brüssel – Im Streit um die Zukunft des geplanten, europäischen Kampfpanzers der nächsten Generation drängt der einflussreiche Europa-Parlamentarier David McAllister (CDU) auf rasche Klarheit. Offensichtlich gebe es „noch immer unterschiedliche Auffassungen zwischen Berlin und Paris“ über wesentliche, technologische Eckdaten, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments gegenüber IPPEN.DIGITAL.

Wie es mit dem Projekt weitergehe, müsse auch bei der geplanten deutsch-französischen Regierungsklausur Anfang Oktober zur Sprache kommen. Paris und Berlin müssten ihre Vorstellungen nun „endlich harmonisieren, denn ein Scheitern dieses Projekts hätte eine verheerende Außenwirkung – innerhalb Europas, aber auch darüber hinaus“, warnte McAllister.

Bei der Entwicklung des künftigen Kampfpanzer-Systems „Main Ground Combat System“ (MGCS) arbeiten der Leopard-II-Bauer KNDS Deutschland (ehemals Krauss-Maffei Wegmann) und Rheinmetall sowie der ebenfalls zur KNDS-Gruppe gehörende französische Panzerbauer Nexter zusammen. Der MGCS soll ab Mitte des kommenden Jahrzehnts den deutschen Leopard II sowie den französischen Panzer Leclerc ersetzen.

Panzer-System MGCS: Zentrale Fragen ungelöst

Allerdings sind wesentliche Fragen auch sechs Jahre nach dem Start des Projekts noch ungelöst. Während Frankreich etwa auf eine möglichst leichte Panzerung setzt, lege Deutschland ähnlich wie beim Leopard II auf eine starke und schwere Panzerung wert, sagte McAllister. Zudem gibt es Streit um das mögliche Kaliber der Hauptkanone.

Für zusätzlichen Ärger sorgt nun auch noch ein neuer Zusammenschluss von KNDS Deutschland und Rheinmetall sowie weiteren Unternehmen aus Schweden, Spanien und Italien zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers. Das vor wenigen Tagen gegründete Konsortium bewirbt sich gemeinsam um einen dreistelligen Millionen-Betrag aus dem European Defence Fund (EDF). Der EDF soll grenzüberschreitende Verteidigungsprojekte in Europa fördern und so die zerklüftete europäische Rüstungsindustrie stärker bündeln. Nach einer Übersicht der EU gehen gut 80 Prozent aller Rüstungsbudget der EU-Mitgliedsstaaten an Anbieter aus dem jeweils eigenen Land.

Panzer-System: Deutsch-französischer Streit sorgt für Nervosität

In der Branche sorgt der deutsch-französische Streit um den künftigen Kampfpanzer für wachsende Nervosität. Denn damit wachsen auch die Fragezeichen hinter dem künftigen deutsch-französisch-spanischen Kampfjet-Projekts Future Combat Air System (FCAS).

Angesichts der aktuellen Ausgangslage zeigte sich McAllister besorgt. Man habe schon beim MGCS „viel Zeit verloren“. Dies rücke „natürlich auch die Zusammenarbeit beim Mehrzweckkampfflugzeug FCAS wieder ins Blickfeld“. McAllister appellierte eindringlich an die Bundesregierung und die französische Regierung, die Divergenzen „offen beim Namen zu nennen“, damit die Abstimmung künftig „wieder besser funktioniert“. (utz)