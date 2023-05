Dax auf Tuchfühlung zu Rekordhoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat am Freitag dank guter Nachrichten aus den Vereinigten Staaten das Rekordhoch im Blick. Im frühen Xetra-Handel legte der Leitindex um 0,32 Prozent auf 16.215,80 Zähler zu. Damit fehlen dem Dax nur noch 75 Punkte oder knapp ein halbes Prozent zum Rekordhoch von gut 16.290 Punkten vom Herbst 2021. Händler begründeten die positive Stimmung am Morgen mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten.

Frankfurt/Main - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Morgen um 0,32 Prozent auf 27.703,69 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag moderat im Plus. dpa