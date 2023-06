Dax bleibt angezählt - Wirtschaftssorgen werden größer

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Zunehmende Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Montag weiter belastet. Der Dax verlor nach der sehr schwachen Vorwoche am frühen Nachmittag 0,16 Prozent auf 15.805,26 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte zuletzt mit plus 0,18 Prozent auf 26.839,15 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.

Frankfurt/Main - Für die Aktienkurse von Banken ging es in Anbetracht der trüben Konjunkturaussichten weiter bergab. Mögliche Kreditausfälle und höhere Rückstellungen trüben die Lage. Die für Banken eigentlich positive Entwicklung steigender Zinsen, wodurch die Einnahmen der Kredithäuser steigen, trete derzeit angesichts der Wirtschaftsabkühlung in den Hintergrund, hieß es aus dem Handel.

Zu den allgemeinen Wirtschaftssorgen als Belastung für den Bankensektor kommen bei der Commerzbank eigene Probleme hinzu, weshalb sich deren Aktien am Montag mit minus 1,5 Prozent noch schwächer entwickelten als der Sektor. Das Frankfurter Institut muss für seine polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen, die Rückstellungen steigen.

Nach den Wirren in Russland am Wochenende fielen Rüstungswerte europaweit mit deutlichen Abgaben auf. In Frankfurt sanken Rheinmetall und Hensoldt um 3,1 beziehungsweise 2,1 Prozent. Börsianer taten sich hier aber ähnlich schwer mit einer Interpretation der Kursverluste. Einige Anleger rechneten nun offenbar mit einer Entspannung, hieß es aus dem Handel.

Siemens Energy verloren weitere 3,5 Prozent, nachdem die Titel des Energietechnikkonzerns am Freitag nach zurückgezogenen Prognosen um mehr als 37 Prozent eingebrochen waren und damit einen der größten Tagesverluste im Dax erlitten hatten.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,0920 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch etwas niedriger auf 1,0884 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 2,45 Prozent am Freitag auf 2,41 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,14 Prozent auf 125,18 Punkte zu. Der Bund-Future gewann 0,45 Prozent auf 134,70 Punkte. dpa