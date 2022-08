Dax bleibt im Plus trotz trüber Wirtschaftsstimmung

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat sich ungeachtet aller konjunkturellen und geopolitischen Risiken nah an die runde Marke von 14.000 Punkten herangewagt. Bis zum Erreichen fehlten dem deutschen Leitindex am Vormittag zeitweise nur etwas mehr als 50 Punkte.

Frankfurt/Main - Schwache Konjunktursignale ließen die Gewinne danach etwas abschmelzen, und so stand der Dax am Nachmittag noch 0,44 Prozent höher auf 13.877,54 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schlug sich mit plus 1,00 Prozent etwas besser als der Dax beim Stand von 28.186,07 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent.

Unter den Favoriten im Dax bauten die Titel des Kochboxen-Anbieters Hellofresh ihre Vortagesgewinne um zwei Prozent aus. Delivery Hero aus dem MDax standen mit finalen Kennzahlen für das zweite Quartal im Blick. Der Essenslieferdienst sieht sich bei seinem Profitabilitätsziel auf Kurs. Die Aktien gewannen als bester Index-Wert 7,5 Prozent.

Bei Rüstungswerten nahmen Anleger die bislang im August recht schwache Kursentwicklung zum Anlass für Käufe. Rheinmetall im MDax und Hensoldt im SDax gewannen jeweils mehr als vier Prozent.

Der Euro blieb nach seinen jüngsten Verlusten unter Druck. Die Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,0123 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit Anfang August. Am Nachmittag kostete der Euro 1,0138 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0195 (Freitag: 1,0285) Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,84 Prozent am Vortag auf 0,82 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 136,39 Punkte. Der Bund-Future gab am Nachmittag um 0,17 Prozent auf 156,25 Punkte nach. dpa