Dax erholt sich vor US-Leitzinsentscheidung

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Vor den Leitzinsentscheidungen in den USA am Mittwochabend und im Euroraum am Donnerstag hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder etwas aufgehellt. Der Dax legte am Nachmittag um 0,51 Prozent auf 15.806,87 Punkte zu. An den wichtigsten Börsen Europas wurden ebenfalls überwiegend Gewinne verzeichnet. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank dagegen um 0,66 Prozent auf 27.

Frankfurt/Main - 273,83 Zähler.

Unternehmensseitig zogen im Dax die Deutsche Post und der Sportwagenbauer Porsche AG angesichts ihrer Quartalsberichte Interesse auf sich. Die Post-Aktien gewannen 1,1 Prozent. Die Papiere der Porsche AG gaben um 0,6 Prozent nach. Wie Analyst Philippe Houchois von Jefferies kommentierte, war das Quartal mit Blick auf das operative Ergebnis und die Barmittel etwas schwach gewesen.

Die Lufthansa lieferte „durchwachsene Zahlen“, wie ein Börsianer sagte. Der Ausblick sei beibehalten worden, obwohl die Fluggesellschaft mit geringeren Kosten für Kerosin plane. Die Aktien gaben um 3,0 Prozent nach.

Unter Druck gerieten aber vor allem die Aktien des Softwareanbieters Teamviewer. Das Minus belief sich am Nachmittag auf 11,5 Prozent. Elmos Semiconductor mit plus 5,8 Prozent und Auto1 mit plus 4,9 Prozent zählten dagegen zu den Favoriten im SDax. Die Chip-Aktie profitierte von einem Analystenkommentar.

Der Kurs des Euro legte zu. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1035 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0965 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,38 Prozent am Vortag auf 2,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,55 Prozent auf 126,33 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 136,32 Punkte. dpa