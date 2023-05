Dax fällt deutlich zurück

Börse in Frankfurt

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China haben dem Dax am Mittwoch weitere Verluste eingebrockt. Schwache US-Börsen verstärkten den Abwärtsdruck am Nachmittag und die im Tagesverlauf vorgesehene Abstimmung im Kongress über den Kompromiss im US-Schuldenstreit sorgte für Verunsicherung. Daten zur Inflation in Deutschland wirkten sich kaum auf die Kursentwicklung am hiesigen Aktienmarkt aus.

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Verlust von 1,54 Prozent auf 15.664,02 Punkte. Für den Monat Mai ergibt dies eine Bilanz von minus 1,6 Prozent. Dabei hatte es für den wichtigsten deutschen Börsenindex zwischenzeitlich sehr gut ausgesehen: Vor knapp zwei Wochen hatte er mit 16.331 Punkten sogar ein Rekordhoch erreicht. dpa