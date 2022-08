Dax legt nach hoffnungsvollen US-Inflationsdaten deutlich zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Aufatmen unter den Anlegern am deutschen Aktienmarkt und den internationalen Börsen: Die Inflation in den USA schwächte sich im Juli überraschend deutlich ab. Der Dax zog am Nachmittag um 1,02 Prozent auf 13.673,38 Punkte an.

Frankfurt/Main - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 1,11 Prozent auf 27 573,80 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,05 Prozent auf 3754,24 Punkte.

„Es gibt gute Chancen, dass der Inflationsgipfel überschritten ist“, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und sieht eine mögliche „Zeitenwende“. Zwar bleibe die Inflation mit 8,5 Prozent hoch, „aber erstmals seit mehr als zwei Jahren legen die Preise im Monatsvergleich nicht zu“, und dies sei das entscheidende Signal. Die Chance, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im September statt um erwartete 0,75 nur um 0,50 Prozentpunkte anhebe, seien nun gestiegen.

Aus dem Dax legten der Energiekonzern Eon und der Chemikalienhändler Brenntag ihre Zahlen vor. Beide Aktien schwankten im Handelsverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten. Brenntag legten am Nachmittag dann um 0,7 Prozent zu und profitierten einem Händler zufolge vor allem von dem noch etwas optimistischer gewordenen Ausblick. Eon büßten zugleich 1,2 Prozent ein, während die Papiere des Energiekonzerns RWE um 0,9 Prozent stiegen. Zahlreiche Anleger sehen in dieser Aktie die größeren Chancen, da RWE sich auf die gesamte Palette der Stromerzeugung konzentriert und Eon auf Netze und Vertrieb.

Im Index der mittelgroßen Werte sackten die zuletzt stark gelaufenen Aktien des Autovermieters Sixt um 7,1 Prozent ab. Die Anleger könnten sich daran gestört haben, dass Sixt sich im Zuge seiner starken Quartalszahlen nicht höhere Jahresziele gesteckt habe, hieß es.

Der Kurs des Euro zog nach den US-Verbraucherpreisen kräftig an. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0342 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0234 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,80 Prozent am Vortag auf 0,78 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,36 Prozent auf 136,86 Punkte. Der Bund-Future drehte nach den US-Daten ins Plus und sprang um 0,54 Prozent auf 157,17 Punkte hoch. dpa