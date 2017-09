Dax-Gewinne im Kielwasser der Wall Street

Börse in Frankfurt

+ © Christoph Schmidt Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt © Christoph Schmidt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dax stieg nach zwei Verlusttagen in Folge um 0,32 Prozent auf 12 559,39 Punkte. Als Antrieb erwies sich die anhaltende Rekordjagd an der oft tonangebenden Wall Street.