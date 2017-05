Anleger vorsichtig nach neuerlichem Dax-Rekord

Börse in Frankfurt

+ © Fredrik von Erichsen Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). Foto: Fredrik von Erichsen © Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem neuen Rekordhoch im Dax am Vortag und vor der US-Zinsentscheidung herrschte am Mittwoch zunächst Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt.