Dax startet Erholungsversuch

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Der Dax hat sich am Mittwoch von seinen jüngsten Verlusten gut erholt. Nach der Eröffnung auf Xetra gewann der deutsche Leitindex 0,93 Prozent auf 15.922 Punkte, sodass die runde Marke von 16.000 Zählern wieder näher rückt. Am Vortag war das Barometer noch unter wichtige Unterstützungen bis auf fast 15.700 Punkte gefallen.

Frankfurt/Main - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zur Wochenmitte um 1,2 Prozent auf 28.246 Punkte. Im Plus mit 1,1 Prozent stand auch das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50. Abermals schwache Konjunkturdaten aus China hinterließen hierzulande am Mittwoch kaum Spuren.

An der Wall Street war es am Vortag nach sehr schwachem Start nach dem europäischen Handelsende zumindest zu einer gewissen Stabilisierung gekommen. Die Indizes schlossen zwar noch klar im Minus, aber an ihren Tageshochs. dpa