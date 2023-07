Dax vor Zinsentscheidungen kaum bewegt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax ist am Montag in engen Grenzen zwischen leichten Gewinnen und Verlusten gependelt. Die Anleger sind vorsichtig, denn wichtige Zinsentscheidungen stehen bevor, allen voran die der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). Von beiden wird ein Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach oben erwartet.

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag um moderate 0,10 Prozent auf 16.161,21 Punkte nach. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen verlor am Montagnachmittag 0,16 Prozent auf 28.206,65 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone gab zugleich um 0,5 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten setzten sich im Dax die Aktien von Continental mit plus 2,0 Prozent an die Spitze. Schwung verlieh eine Studie vom Bankhaus Metzler. Sartorius, die bereits am Freitag wegen der Hoffnung auf anspringende Aufträge in der zweiten Jahreshälfte um fast 8 Prozent zugelegt hatten, stiegen um weitere 1,6 Prozent.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen der britischen Vodafone legten zudem Telekomaktien auch hierzulande zu. Die Papiere der Deutschen Telekom stiegen um 0,7 Prozent. Im MDax ging es für Telefonica Deutschland um 0,9 Prozent nach oben. Freenet stiegen um 0,4 Prozent und im SDax gewannen United Internet 1,7 Prozent.

Der Euro sank unter die Marke von 1,11 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,1090 Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1123 Dollar festgesetzt. Am Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite von 2,54 Prozent am Freitag auf 2,45 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,32 Prozent auf 124,75 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,62 Prozent auf 133,97 Punkte. dpa