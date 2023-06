Minimalistische Alternative: Tiny House für 40.000 Euro aus dem Baumarkt

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die US-Baumarktkette Home Depot hat unter anderem das Modell „Getaway Pad“ des Anbieters Plus 1 Homes im Angebot. © Plus 1 Homes/plus1homes.com

Ein Haus zu bauen, wird immer teurer. Sogenannte Tiny Houses können da eine verlockende Alternative sein. Eine US-Baumarktkette bietet jetzt ein Tiny House zum Schnäppchenpreis – doch es gibt einen Haken.

Washington – Gerade ist der Zeitpunkt denkbar schlecht, um ein Haus zu bauen: Die Materialkosten sind stark gestiegen – und die Zinsen für den Kredit ebenso. Eine Alternative bietet da ein Tiny House – auf Deutsch übersetzt: winziges Haus. Dabei handelt es sich um eine minimalistische Wohnform, bei der der Fokus auf Effizienz und Funktionalität liegt. Ein Tiny House ist viel kleiner als ein herkömmliches Haus, die Grundfläche variiert meist zwischen 20 und 50 Quadratmetern. Es verfügt aber – vom Stauraum mal abgesehen – in der Regel über alles, was ein normales Haus bieten kann, wie etwa einem Bad oder einer Küche.

Tiny House mit Dachterrasse ab 40.000 Euro

Ein Tiny House hat dabei einen unschlagbaren Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Haus: Es ist viel, viel günstiger. Das macht die Wohnform für viele Menschen zu einer echten Option. Die US-amerikanische Baumarktkette Home Depot hat das erkannt und verkauft jetzt die Mini-Häuser online.

Aufsehen erregte dabei vor allem das 50-Quadratmeter-Modell „Getaway Pad“ des Anbieters Plus 1 Homes, das dort 43.832 Dollar, also etwa 40.000 Euro kostet. Das Tiny House verfügt über ein Bad, Schlafzimmer und Wohnküche. Über eine Wendeltreppe geht es dann hinauf zur Dachterrasse mit Kochecke.

Das Modell „Getaway Pad“ des Anbieters Plus 1 Homes © Plus 1 Homes/plus1homes.com

Allerdings hat das Ganze einen Haken: Die meisten Ausstattungsmerkmale des elegant designten Hauses sind nicht im Preis enthalten. Unter anderem müssen Türen, Fenster, Elektro- und Sanitärinstallationen separat gekauft werden, so Home Depot. Das bedeutet, dass die Fertigstellung des Mini-Hauses Tausende von Dollar bzw. Euro mehr kosten wird.

Zudem muss noch eine passende Betonplatte bereitgestellt werden, um das Haus dann darauf bauen zu können. Dieses wird dann in einzelnen Bauteilen geliefert, die man wie ein Ikea-Möbelstück zusammensetzen muss. Laut Home Depot ist das „Getaway Pad“ dafür aber sicher gegen Erdbeben und Wetter-Widrigkeiten wie Wirbelstürmen, Tornados oder einer schweren Schneedecke.

Tiny House: Angebot von Home Depot sorgt in sozialen Medien für Diskussionen

In den sozialen Medien debattieren die Nutzer darüber, ob es sich lohnt, in das Tiny House zu investieren. Die amerikanische Finance-Influencerin und Marketing-Expertin Sierra Nicole postete ein Video auf TikTok, in dem sie auf die Vor- und Nachteile des Mini-Hauses eingeht.

Ihre Follower sind zum Angebot von Home Depot geteilter Meinung: „Ich habe das Gefühl, es würde weggeblasen“, schreibt eine Nutzerin. Ein weiterer User findet das Tiny House „überhaupt nicht billig“. Ein anderer schreibt: „Sie verkaufen also Pappkartons für 40.000 Euro“.

Dazu gibt es auch Spott: „Sieht aus wie etwas, das reiche Eltern, die in den Vorstädten leben, ihren Kindern kaufen würden.“ Andere wiederum verteidigen das Tiny House: „Es ist definitiv den Preis wert!“ Eine weitere Nutzerin schreibt, dass sie sich das Mini-Haus als Gästeunterkunft vorstellen könnte.

Deutschland: Baugenehmigung für Tiny House erforderlich

Die Mini-Häuser sind mittlerweile zu einem echten Wohntrend geworden, nicht nur für Menschen, die einen minimalistischen und umweltfreundlichen Lebensstil bevorzugen. Auch wer sich ein herkömmliches Haus schlichtweg nicht leisten kann, hat damit eine echte Alternative. So sind die Mini-Häuser auch in Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch. Hierzulande sollte man aber nicht überstürzt zu einem Tiny House greifen. Denn dafür braucht man in Deutschland erst einmal eine Baugenehmigung.