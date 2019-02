Bald Designer-Artikel bei Aldi: Deutscher Mode-Guru und Discounter arbeiten zusammen

Luxus-Label beim Discounter: Aldi hat bald eine neue Heimkollektion im Sortiment. Alle Entwürfe kreierte eine deutsche Designer-Legende.

Mülheim - Verwöhnende Pflegeprodukte befinden sich direkt neben Literatur-Bestsellern, Kosmetikartikel sind nur wenige Schritte von der Elektronik-Abteilung entfernt: Das ist ganz normaler Alltag in zahlreichen Aldi-Filialen. Kunden sind mittlerweile so sehr an die Produktvielfalt gewöhnt, dass ihnen der Anblick ungewöhnlichster Ware oft nur ein müdes Gähnen entlockt.

Pünktlich zum Valentinstag hält die Supermarktkette eine Überraschung bereit

Und trotzdem hofft der Discounter mit der nächsten außergewöhnlichen Kooperation auf einen Coup: Aldi hat ab dem 14. Februar 2019 Wohnaccessoires im Sortiment, die Designer Wolfgang Joop entworfen hat.

"Casa Deco designed by Wolfgang Joop" nennt sich die bunt gemischte Auswahl an verschiedenen Heimtextilien, darunter Bettwäsche, Kissen, Windlichter, Flauschdecken, Deko-Schalen und vieles mehr. Der Kult-Designer orientierte sich beim Design der Wohnaccessoires unter anderem an persönlichen Erlebnissen aus seiner Zeit in Monaco und New York.

„Das Kissen mit Wendepailletten bestickt erinnert mich zum Beispiel an den 90er-Jahre-Glamour Manhattans“, erklärte Joop laut einem Bericht der Märkischen Zeitung. „Die Kunst stellt Fragen, das Design gibt Antworten“, so der 74-Jährige weiter. „Lässt man gutes Design in seinen Alltag, erhält man im Gegenzug ein intimes Zuhause-Gefühl.“

Joops Tochter Jette hat bereits zwei Modelinien für Aldi entworfen - die Welt berichtete damals, Aldi wolle sein „Schmuddelimage“ aufwerten. Dass nun auch Jette Joops berühmter Vater für den Discounter entwirft, bestärkt diesen Eindruck. Die Preise für die Heimtextilien, die den eigenen vier Wänden laut Joop „die Eleganz von Stil-Metropolen verleihen“, starten laut der Zeitschrift Horizont bei 7,99 Euro.

