Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG:Zeitschriften aus Kassel – schnell und flexibel in das gesamte Bundesgebiet

Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG (DDM) ist eine der führenden Zeitschriftendruckereien in Deutschland.

Mit 176 Mitarbeitern werden rund um die Uhr über 600 verschiedene Zeitschriften, Broschüren und Magazine gefertigt. Für die mehr als 3900 Produktionen im Jahr werden etwa 31 000 Tonnen Papier verarbeitet. Eingebunden ist DDM seit 2006 in die Print Media Group (PMG). Mit ihren fünf Standorten und 470 Mitarbeitern bietet die PMG neben dem Zeitschriftendruck in Kassel auch in Hamm (Griebsch & Rochol Druck) und Leimen (ColorDruck Solutions) Akzidenz- und Digitaldruckleistungen an. Kreative Konzepte, Medienproduktionen und datenbankgestützte Satzleistungen werden durch die unternehmenseigene Agentur PMGi angeboten. Abgerundet wird das Portfolio mit dem Zeitschriftenverlag PubliKom Z.

+ Beilagen- und Zeitschriftendruck: Für die mehr als 3900 Produktionen im Jahr werden etwa 31000 Tonnen Papier verarbeitet. © DDM „Es ist kein Zufall, dass DDM als Zeitschriftendruckerei dieser Bedeutung in Kassel produziert“, erklärt Geschäftsführer Denis Kämper. „Kassel ist geographisch nahe der Mitte von Deutschland. Daher ist Flensburg ebenso gut erreichbar wie Garmisch, Dresden oder Trier. Die meisten Logistik-, Post- und Paketdienstleister haben in der Nähe von Kassel einen zentralen Umschlagplatz. Damit lassen sich von einem Druckstandort aus in kürzester Zeit alle Zeitschriften zeitgleich ausliefern.“

Dies täglich zu gewährleisten, bedeutet für DDM eine stark automatisierte Fertigung. Nur so lassen sich die Wünsche an Aktualität der Inhalte flexibel gewährleisten. Das Besondere bei Dierichs ist die Verarbeitung, das Einstecken von Beilagen, Bekleben von Postkarten, die Adressierung und versandgerechte Verpackung in einem Arbeitsgang. Dies führt zu geringen Durchlaufzeiten und hoher Flexibilität. Für die Kunden von DDM hat das eine hohe Bedeutung.

Durch den Strukturwandel in der Medienlandschaft sinken seit Jahren die Auflagen, Umfänge und Erscheinungshäufigkeiten. Gleichzeitig werden immer mehr verschiedene zielgruppenorientierte Produkte gefertigt. Nur durch die hohe Qualifikation der Mitarbeiter und das stetige Optimieren der Prozesse kann DDM diesem Trend folgen. In Zahlen ausgedrückt: Obwohl die produzierte Menge je Auftrag um etwa sieben bis acht Prozent sinkt, konnte im vergangenen Jahr die gesamte Produktionsmenge um mehr als zehn Prozent gesteigert werden. Um dies zu erreichen, wurden acht zusätzliche Stellen geschaffen, insgesamt 21 Mitarbeiter eingestellt und die Anzahl der Auszubildenden auf sieben erhöht.

„Die im vergangenen Jahr aufgestellten Vertriebsziele konnten dadurch sogar übertroffen werden“, so Kämper. Damit fühlt sich DDM in dem eingeschlagenen Weg bestätigt: Effizienz durch optimierte Prozesse, gute Beratung durch den Vertrieb und kurze Wege in der Auslieferung durch den Standort Kassel. (NH)