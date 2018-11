Diesel-Vorstoß von Scheuer stößt auf Riesen-Kritik: „Macht Autofahrer zweites Mal zu Opfern“ 

Der Streit um Diesel-Fahrverbote schlägt weiter hohe Wellen. Verkehrsminister Andreas Scheuer bringt nun einen neuen Vorschlag ins Spiel. Doch seine Idee stößt auf herbe Kritik.

Der Diesel-Streit schlägt weiter hohe Wellen. Nicht nur in der politischen Landschaft.

Im jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen wurden nun erstmals auch ein Fahrverbot für eine Autobahn verhängt. Es betrifft Teile der A40.

Die neuen Angriffe innerhalb des Kabinetts könnten so auch zur neuen Belastungsprobe für die GroKo werden und ein Eingreifen von Angela Merkel verlangen.

Verkehrsminister Scheuer hat angeregt, Diesel-Fahrverbote künftig per Massenüberwachung mit Kameras zu kontrollieren. Dafür hagelt es Kritik.

Donnerstag, 22. November, 9.40 Uhr:

Mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes will Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) künftig eine elektronische Massenüberwachung ermöglichen, um die Einhaltung von Diesel-Fahrverboten zu kontrollieren, wie sie zuletzt für immer mehr Städte angeordnet worden waren. Der Entwurf passierte Anfang November das Kabinett und muss nun ins Parlament.

Dabei geht es darum, dass die zuständigen Behörden für Kontrollen bestimmte Daten von Fahrzeugen erheben, speichern und verwenden sowie auf das Zentrale Fahrzeugregister zugreifen können. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik von Opposition und Datenschützern an den Plänen gehagelt.

Die Kritik an den Plänen des Verkehrsministeriums ist groß. Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka sagte dem

Handelsblatt

, Scheuer solle sich "gefälligst darum kümmern, dass die Autoindustrie endlich vernünftige Nachrüstlösungen für Diesel-PKW anbietet und nicht die Innenstädte mit Kameras zupflastern". Das sei "völlig unverhältnismäßig und würde vom Dieselskandal betroffene Autofahrer zum zweiten Mal zu Opfern machen"

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag, er rechne nicht damit, dass die geplante Videoüberwachung samt systematischer Erfassung von Kennzeichen überhaupt komme. "Wenn das kommt, gebe ich einen aus." Nach seiner Überzeugung fehlt es dabei an Akzeptanz in der Bevölkerung. "Es ist doch ein irrer Zustand, dass die deutsche Bevölkerung dagegen ist, dass wir Kennzeichen ermitteln, um Ganoven und Terroristen zu fangen, aber für Diesel-Falschfahrer würden wir das machen."

Europäischer Diesel-Gipfel nach Scheuer-Absage geplatzt - Die Meldungen vom Mittwoch, 21. November

21.22 Uhr: EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska hat den für 27. November geplanten Diesel-Gipfel mehrere europäischer Staaten nach einer Absage von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) abgeblasen. Es sei sinnlos, ein solches Treffen ohne das Land mit der größten Autoindustrie abzuhalten, sagte Bienkowska dem Handelsblatt (Donnerstag).

Sie bezeichnete die Absage Scheuers aus Termingründen den Angaben zufolge als enttäuschend. Der Minister lasse damit eine Gelegenheit verstreichen, Erfahrungen mit anderen Ländern auszutauschen und das selbst Erreichte darzustellen. Aus dem Bundesverkehrsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Kein Urteil im Gerichtsstreit um Fahrverbote in Darmstadt

17.55 Uhr: Die Verhandlung am Verwaltungsgericht Wiesbaden über mögliche Fahrverbote in Darmstadt ist ohne ein Urteil zu Ende gegangen. Stattdessen wollten sich Kläger und Beklagte zusammensetzen und einen Vergleich aushandeln, sagte eine Gerichtssprecherin. Gelingt das nicht, werde am 19. Dezember ein Urteil verkündet.

Auf Seiten der Kläger verhandeln die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der ökologische Verkehrsclub VCD über eine Lösung, auf Seiten der Beklagten das hessische Umweltministerium. Die DUH hatte für Darmstadt Fahrverbote für ältere Diesel gefordert, damit dort die Grenzwerte für Stickoxid eingehalten werden. Auch in Darmstadt seien Fahrverbote "die einzig wirksame Maßnahme" für saubere Luft, erklärte die DUH im Vorfeld der Verhandlung.

Deutsche Umwelthilfe klagt für Diesel-Fahrverbote in Freiburg

14.15 Uhr: Mit einer Klage gegen das Land Baden-Württemberg will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nun auch Diesel-Fahrverbote in Freiburg erreichen. Ziel sei die Einhaltung des Grenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft, der regelmäßig überschritten werde, teilte die Organisation am Freitag mit. Daher sollten die Behörden gerichtlich gezwungen werden, Diesel-Fahrverbote in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Eine Bestätigung des zuständigen Gerichts in Mannheim über den Eingang der Klage war zunächst nicht zu erhalten.

Die Deutsche Umwelthilfe geht in etlichen Städten gegen die Luftreinhaltepläne vor. Erst am Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen nach einer Klage der DUH unter anderem eine Fahrverbotszone in Essen angeordnet, zu der auch die viel befahrene Autobahn 40 gehört. Auch das ab Januar geltende Fahrverbot in Stuttgart geht auf eine Klage der Umwelthilfe zurück.

13.50 Uhr: Die Bundesregierung hat ihre geplanten Regelungen zu Diesel-Fahrverboten verteidigt. Die EU-Grenzwerte für die Luftverschmutzung würden dadurch nicht verändert, sagte eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums am Freitag in Berlin. Im Gesetz werde nur als Hilfestellung für die Kommunen klargestellt, dass in Städten mit relativ geringer Grenzwert-Überschreitung Fahrverbote „in der Regel“ nicht verhältnismäßig seien. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter könne mit anderen Mitteln wie Software-Updates, Nachrüstungen kommunaler Fahrzeuge und besserer Verkehrslenkung erreicht werden.

Das Bundeskabinett hatte in dieser Woche eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes beschlossen. Dort heißt es, dass Fahrverbote in Städten mit bis zu 50 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter „in der Regel“ nicht verhältnismäßig seien. Euro-6-Diesel sowie ältere Diesel der Abgasnormen Euro 4 und 5 sollen von Fahrverboten ausgenommen sein, wenn sie im Alltag weniger als 270 Milligramm NO2 pro Kilometer ausstoßen. Die Sprecherin von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte, dass die Kommunen weiterhin selbst entscheiden könnten, ob sie Fahrverbote für nötig hielten: „Wenn das dann so ist, können wir auch nichts machen.“

Uneinig sind sich Verkehrs- und Umweltressort weiterhin in der Bewertung von Hardware-Nachrüstungen. Es werde „noch eine ganze Weile dauern“, bis sie kämen, da die Nachrüst-Sets noch nicht entwickelt seien, sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). An den technischen Vorgaben werde „mit Hochdruck“ gearbeitet. Bereits vor der Bundestagswahl hatten die damaligen Umwelt- und Verkehrsminister, Barbara Hendricks (SPD) und Alexander Dobrindt (CSU), um technische Nachrüstungen mit Katalysatoren gestritten.

13.00 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat das neue Diesel-Urteil zu Fahrverboten im Ruhrgebiet heftig kritisiert. "Urteile wie diese gefährden die Mobilität von hunderttausenden Bürgerinnen und Bürgern. Niemand versteht diese selbstzerstörerische Debatte", sagte Scheuer der "Bild"-Zeitung vom Freitag. Das Urteil sei "unverhältnismäßig". Der CSU-Minister griff zudem seine Kabinettskollegin Svenja Schulze (SPD) scharf an.

Diesel-Streit: Umweltministerin Schulze wirft Scheuer bewusste Falschinformation vor

"Es steht mir nicht zu, die Justiz zu kritisieren", sagte Scheuer der "Bild". Aber wenn eine Richterin ein Diesel-Fahrverbot für eine Autobahn anordne, dann halte er das für unverhältnismäßig. "Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt." Das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht hatte am Donnerstag Fahrverbote für Teile der Städte Gelsenkirchen und Essen angeordnet. Davon ist auch ein Abschnitt der durch das Essener Stadtgebiet verlaufenden Autobahn A40 betroffen. Hintergrund sind zu hohe Stickstoffdioxid-Werte.

Der Bundesumweltministerin Schulze warf Scheuer eine bewusste Falschinformation der Verbraucher vor. "Sie behauptet, es sei kein Problem, dass ab 2019 Hardware-Nachrüstungen beginnen könnten", sagte er dem Magazin "Focus". Bei Nachrüstungen gebe es jedoch "riesige technische und rechtliche Fragen". Er werde "nicht mehr zulassen, dass man sich jeden Tag äußert - ohne die dafür nötigen Kenntnisse zu haben", sagte Scheuer.

Diesel-Streit auch innerhalb des Kabinetts: Muss Kanzlerin Merkel eingreifen?

Im Bundesverkehrsministerium gebe es den technischen Sachverstand, die Machbarkeit von Nachrüstungen zu beurteilen - im Umweltministerium nicht. Der FDP-Verkehrsexperte Michael Theurer kritisierte den Streit. Dass der Verkehrsminister seiner Kabinettskollegin Verbrauchertäuschung vorwerfe, "ist selbst für die Dauer-Zoff-Groko ein trauriger Tiefpunkt", sagte Theurer AFP. Er forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, ihre Richtlinienkompetenz zu nutzen und den "Dauerzoff" zwischen Verkehrs- und Umweltministerium zu beenden.

Die Bundesregierung müsse sich bei der EU für ein Grenzwert-Moratorium einsetzen, damit die Maßnahmen wirken können. Gleichzeitig müsse der Rahmen geschaffen werden, damit Fahrzeuge rechtssicher nachgerüstet werden können und nachgerüstete Autos definitiv von Fahrverboten ausgenommen werden, verlangte Theurer. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) kritisierte die faktische Aufweichung der Stickoxid-Grenzwerte, die das Kabinett am Donnerstag beschlossen hatte. Es gebe "gute Gründe" für den niedrigen EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, sagte DGP-Präsident Klaus Rabe der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Forderung nach Gesamtkonzept im Diesel-Streit: Punktuelle Lösungen seien „absurd“

Bei Menschen mit Atemwegsproblemen und Lungenvorerkrankungen handle es sich nicht um eine kleine Gruppe, "sondern um eine riesige". Viele Kinder litten unter chronischer Bronchitis oder Asthma. "Fakt ist, dass es eine Übersterblichkeit bei Belastungspeaks und Erkrankungswellen gibt." Der Deutsche Städtetag warnte nach dem Gelsenkirchener Urteil vor einem Flickenteppich für Autofahrer. Mit jedem Urteil wachse die Verunsicherung, daher könnten nur noch flächendeckende Maßnahmen durch die Autoindustrie helfen, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es muss beides gelingen", sagte Dedy weiter. "Wir müssen die Gesundheit der Bevölkerung schützen und dürfen unsere Städte nicht lahmlegen."

Das gehe nur mit bundesweiten Hardwarenachrüstungen und Umtauschprämien. Punktuelle Lösungen seien "absurd". Erforderlich sei vielmehr ein Gesamtkonzept für nachhaltige Mobilität und zwar ein "breiterer Ansatz, für einen stärkeren Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und auch Fußgängerverkehr".

